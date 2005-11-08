آشوب هاي فرانسه بن بست دموكراسي و حقوق بشر غربي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است: 13روز پياپي است كه آشوب ‌ها شهر‌هايي از فرانسه مانند پاريس و نانت را فرا گرفته و اخبار حاكي از كشيده شدن به آن شهر‌هاي آلمان دارد.

در ريشه‌ يابي آشوب‌ هاي پاريس بايد به عواملي چون بيكاري، فقر و تبعيض‌ ميان مردم فرانسه اشاره كرد. در كشور كه سهم زحمتكشان آن تنها دو درصد توليد ناخالص ملي باشد، با مهاجران برخوردي نژادپرستانه صورت گيرد و با آنان به مانند شهروندان درجه‌ چندم برخورد شود، نمي ‌توان انتظار چنين وقايعي را نداشت.

امروز زمامداران فرانسه كه طبل كوبيدن آن‌ ها بر دموكراسي، حقوق بشر و مبارزه با تروريسم گوش فلك را كر كرده، از اداره‌ كشور خود ناتوانند و ظلم و جور‌هايي مانند تبعيض و نژادپرستي را بر شهروندان خود روا داشته‌ اند.

آري امروز كشوري كه در آن به نام آزادي، برابري و برادري انقلاب شد، در آتش تبعيض و بي عدالتي مي‌ سوزد و قريب است كه شعله ‌هاي اين آتش اقصي نقاط قاره‌ اروپا را نيز دربرگيرد.

امروز آن دسته از مردم ستمديده‌ فرانسه كه راهي به ساختار قدرت مدعيان آزادي و دموكراسي ندارند، تنها راه رسيدن به حقوق خود را برپايي آشوب مي‌ بينند.

دولت فرانسه بايد بداند كه راه مهار اين آشوب‌ ها اعلام حكومت نظامي، بگير و ببند و كشت و كشتار نيست؛ بلكه راه مهار اين آشوب ‌ها برقراري عدالت ميان مردم اين كشور‌ها از هر رنگ، نژاد و دين است؛ عدالتي كه اسلام عزيز 1400 سال است منادي آن بوده و زمامداران فرانسوي از اجراي اين عدالت عاجز و ناتوان‌ اند.

آشوب‌ هاي فرانسه مي‌ بايست درس عبرتي براي حاكمان كشور‌هايي مانند آمريكا، انگليس، آلمان و رژيم اشغالگر قدس باشد كه بجاي پرداختن مسايل مردم خود، توان خود را صرف مبارزه با ملت‌ هاي آزاده جهان از جمله ملت ايران، عراق و فلسطين نموده ‌اند.

آري قرن بيست ‌و يكم قرن بيداري اسلامي و قرن بيداري مظلومين و ستمديدگان و آزادگان جهان است. مظلومين و ستمديدگاني كه گمشده‌ آنها چيزي جز « عدالت» نيست و نخواهد بود و اين وعده‌ قرآن كريم است كه سرنوشت هر قومي را همان قوم رقم خواهد زد و آينده از آن مستضعفين است.