صدور حبس ابد برای محمد بدیع و خیرت الشاطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اصوات مصر، دادگاه کیفری قاهره حکم به اعدام چهار نفر از رهبران اخوان المسلمین و حکم حبس ابد برای محمد بدیع رهبر اخوان و معاونش خیرت الشاطر و 12 نفر دیگر داد.

این چهار نفر عبارتند از محمد عبدالعظیم البشلاوی، مصطفی عبدالعظیم فهمی، عاطف عبدالجلیل محمد و عبد الرحیم محمد عبدالرحیم هستند.

اتهامات نسبت داده شده به این افراد قتل و تحریک به قتل و اقدام به قتل و حمل سلاح گرم و مهمات جنگی و پیوستن به گروههای مسلحی که هدفشان ایجاد بی ثباتی در مقابل دفتر ارشاد در المقطم قاهره(در این حوادث که در 30 ژوئن سال 2013 رخ داد 12 نفر کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند) بود عنوان شده است.