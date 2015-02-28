ایجاد مراکز رشد فن آور دانشگاه آزاد در راستای منویات رهبری است

ابراهیم واشقانی فراهانی شنبه در حاشیه افتتاح مرکز رشد واحدهای فن آور دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واحد های دانشگاهی باید با ایجاد شرکت های دانش بنیان و تولید کالا و خدمات برای بهبود وضعیت زندگی مردم، نظر مقام معظم رهبری را که در آذرماه امسال فرمودند «باید در افق 1404 بتوانیم 50 درصد از تولید ناخالص خودمان را از طریق شکت های دانش بنیان تامین کنیم» برآورده کنند.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس یکی از برنامه های اصلی دانشگاه آزاد اسلامی در دوره مدیریت کنونی ایجاد مراکز رشد و فعالیت در زمینه های فن آوری های نو است و متناظر با ستادهایی که در واحد علم و فن آوری تشکیل شده، تمامی کمیته های مربوطه شامل نانو فن آوری، زیست فن آوری، گیاهان دارویی، سلول های بنیادی نیز با هماهنگی معاونت علم و فن آوری ایجاد شده اند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: هدف از ایجاد این کمیته ها، توجه به صنایع بالادستی نظام علم و فن آوری کشور و استفاده از ظرفیت های فیزیکی و نیروی انسانی در دانشگاه آزاد است تا بتوانیم از این ظرفیت ها و در بالا بردن جایگاه خود دانشگاه آزاد چه از لحاظ چاپ مقالات و چه از لحاظ تبدیل علم به دانش در کشور و سطح بین المللی استفاده کرده و سهم مهمی را در سطح منطقه و در تراز بین الملل ایفا کنیم.

واشقانی در پایان گفت: افتتاح مرکز رشد واحدهای فن آور دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر به عنوان پنجاه و چهارمین مرکز در کشور نیز در راستای اهداف ذکر شده، بوده چون طبق هدف گذاری صورت گرفته باید تا پایان سال 96 تعداد مراکز رشد فن آور به 150 مرکز برسد که در مراکز رشد فعلی ما 420 واحد فن آور مستقر است که این تعداد نیز باید تا سال 96 به 800 واحد برسد.