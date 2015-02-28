به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تكریم و معارفه مدیران جدید و قدیم شبكه خبر امروز شنبه ۹ اسفند با حضور معاون خبر رسانه ملی برگزار شد.
در این مراسم پیمان جبلی ضمن قدردانی از تلاش یازده ساله اردشیر زابلیزاده وی را در عرصه خبر پیشرو دانست و با اشاره به تلاش های او برای ارتقای كمی و كیفی شبكه خبر گفت: آقای زابلیزاده از سال ۸۲ كه شبكه خبر را تحویل گرفت، تغییرات چشمگیری را در این شبكه به وجود آورد كه افزایش مخاطب و ۲۴ ساعته شدن این شبكه حاكی از تلاش شبانهروزی او و همكارانش است.
در ادامه جلسه، زابلیزاده گزارش عملكردی از فعالیت ۱۱ ساله همكاران این شبكه را ارایه و برای مدیر جدید شبكه آرزوی موفقیت كرد.
وی از افزایش ۶۵ درصدی در بخشهای خبری از ۳۵ بخش به ۸۳ بخش خبر داد و افزود: امروز به همت تلاش همه همكاران این شبكه در همه بخشهای مستند خبری، ارتباط زنده، خبر و گزارش میزان برنامهها به لحاظ كیفی و كمی افرایش داشته است.
عبدالرضا بوالی مدیر شبكه خبر نیز گفت: این شبكه زمانی به من تحویل داده شد كه به لحاظ فعالیت در سطح مطلوبی قرار دارد و نیروهای كارآمدی در آن فعالند.
بوالی نام شبكه خبر را یك شعار راهبردی ذكر كرد و گفت: برای هر مدیری در یك شبكه مانند شبكه خبر همین نام ترسیم كننده مسیر خواهد بود.
وی در ادامه به ظرفیتهای زیاد شبكه ۲۴ ساعته خبر اشاره كرد و افزود: وقتی ۲۴ ساعت آنتن زنده خبر داشته باشیم نباید خوراك جدیدی برای روزنامههای فردا باقی بماند.
در پایان جلسه احكام زابلیزاده و بوالی اعطا شد و زابلیزاده از این پس مشاور معاون خبر خواهد بود.
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