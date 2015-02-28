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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۱۳

مدیر جدید شبکه خبر:

شبکه ۲۴ ساعته خبر دیگر خوراکی برای روزنامه‌های فردا نمی‌گذارد

شبکه ۲۴ ساعته خبر دیگر خوراکی برای روزنامه‌های فردا نمی‌گذارد

عبدالرضا بوالی مدیر جدید شبکه خبر نام این شبکه را یک شعار راهبردی دانست و بیان کرد که این عنوان خود ترسیم کننده مسیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تكریم و معارفه مدیران جدید و قدیم شبكه خبر امروز شنبه ۹ اسفند با حضور معاون خبر رسانه ملی برگزار شد.

در این مراسم پیمان جبلی ضمن قدردانی از تلاش یازده ساله اردشیر زابلی‌زاده وی را در عرصه خبر پیشرو دانست و با اشاره به تلاش های او برای ارتقای كمی و كیفی شبكه خبر گفت: آقای زابلی‌زاده از سال ۸۲ كه شبكه خبر را تحویل گرفت، تغییرات چشمگیری را در این شبكه به وجود آورد كه افزایش مخاطب و ۲۴ ساعته شدن این شبكه حاكی از تلاش شبانه‌روزی او و همكارانش است.

در ادامه جلسه، زابلی‌زاده گزارش عملكردی از فعالیت ۱۱ ساله همكاران این شبكه را ارایه و برای مدیر جدید شبكه آرزوی موفقیت كرد.

وی از افزایش ۶۵ درصدی در بخش‌های خبری از ۳۵ بخش به ۸۳  بخش خبر داد و افزود: امروز به همت تلاش همه همكاران این شبكه در همه بخش‌های مستند خبری، ارتباط زنده، خبر و گزارش میزان برنامه‌ها به لحاظ كیفی و كمی افرایش داشته است.

عبدالرضا بوالی مدیر شبكه خبر نیز گفت: این شبكه زمانی به من تحویل داده شد كه به لحاظ فعالیت در سطح مطلوبی قرار دارد و نیروهای كارآمدی در آن فعالند.

بوالی نام شبكه خبر را یك شعار راهبردی ذكر كرد و گفت: برای هر مدیری در یك شبكه مانند شبكه خبر همین نام ترسیم كننده مسیر خواهد بود.

وی در ادامه به ظرفیت‌های زیاد شبكه ۲۴ ساعته خبر اشاره كرد و افزود: وقتی ۲۴ ساعت آنتن زنده خبر داشته باشیم نباید خوراك جدیدی برای روزنامه‌های فردا باقی بماند.

در پایان جلسه احكام زابلی‌زاده و بوالی اعطا شد و زابلی‌زاده از این پس مشاور معاون خبر خواهد بود.

کد مطلب 2508358
عطیه موذن

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