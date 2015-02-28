برگزاری کنگره شهدای خوشنویسی کشور درکرج کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید یوسف مولایی پیش از ظهر امروز در نشست خبری برگزاری کنگره شهدای خوشنویسی کشور که در سالن شهیدان بیگی برگزار شد با بیان اینکه برنامه های این کنگره از امروز در استان البرز آغاز شده و تا فردا نیز ادامه خواهد داشت، گفت: نگاه اصلی به شهید و شهادت این است که شهدا خود هر یک به نوعی هنرمند بوده و در ترسیم تابلوی زیبای شهادت بسیار موفق بوده اند.

وی ادامه داد: شهدا به واژه هایی همچون ایثار و از خودگذشتگی به خوبی جامه عمل پوشاندند و این خصائص را در دل همه ملت ایران حک کرده و با نغمه زیبای وحدت در بین تمامی اقشار کشور پیروی از ولایت را با خط خوش نوشتند.

جانشین فرماندهی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز همچنین با بیان اینکه بسیج هنرمندان به منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدا اقدام به برگزاری کنگره های تخصصی شهدای هنرمند کرده است، اظهار داشت: تاکنون کنگره های تخصصی شهدای هنر با ۱۱۰ شهید در یزد، کنگره ۴۵۰ شهید تئاتر در اردبیل، ۷۴ شهید موسیقی در بوشهر و ۱۴۰ شهید حوزه فیلم در تهران برگزار شده است و امروز و فردا نیز استان البرز میزبان کنگره ۳۲۵ شهید حوزه خوشنویسی خواهد بود.

سردار مولایی به برنامه های تدارک دیده شده برای دو روز برگزار کنگره اشاره و اعلام کرد: استقرار خانواده شهدای خوشنویسی در استان البرز و بازدید از آنها، دیدار خانواده شهدا با نماینده ولی فقیه در استان، بازدید از موزه های دانشکده کشاورزی به عنوان یکی از برنامه های جنبی روز برگزاری کنگره، برپایی نشست های تخصصی با حضور اساتید این حوزه و صاحبان فن و .... از جمله این برنامه ها است.

وی افزود: افتتاحیه کنگره فردا از ساعت ۷:۳۰ صبح در مزار شهدای گمنام دانشکده کشاورزی انجام خواهد شد و سپس افتتاحیه نمایشگاه را خواهیم داشت و برنامه های اصلی کنگره از ساعت ۱۰ صبح فردا در سالن اجتماعات امام خمینی (ره) اجرا می شود.

جانشین فرماندهی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز تصریح کرد: بیش از دو هزار و ۶۰ شهید هنرمند در عرصه های مختلف شناسایی شده است که از این تعداد ۷۵ شهید متعلق به استان البرز می باشد.

سردار مولایی در پایان گفت: استان البرز افتخار حضور ۱۱شهید در عرصه خوشنویسی، ۲۵ شهید در حوزه تئاتر، ۷ شهید در حوزه فیلم، ۱۲ شهید در حوزه هنرهای تجسمی، ۶ شهید در حوزه عکاسی، ۵ شهید در حوزه موسیقی و ۶ شهید در حوزه صنایع دستی را دارد.