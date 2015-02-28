روحانیون نسبت به شبهه زدایی از جوانان وارد عمل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری شنبه در کارگاه ائمه جماعات استان اظهار داشت: علما و روحانیون باید در دانشگاه ها و با دانشجویان ارتباط لازم را داشته و در جهت بصیرت افزایی و شبهه زدایی جوانان تلاش کنند چرا که هجمه شدید و بی سابقه ای علیه تشیع در حال جریان بوده و دشمن با استفاده از ابزار های مختلف در حال اسلام هراسی است.

وی ادامه داد: ایستادگی و مبارزه با افراط ها و تفریط ها و مقابله با تشیع لندنی و تسنن آمریکایی وظیفه علما و روحانیت است.

آیت الله مجتهد شبستری با اشاره به تعبیر اخیر رهبر معظم انقلاب در مورد تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی گفت: دشمن در نقطه مقابل جریان های تکفیری، جریان افراطی شیعی را در داخل کشور ایجاد کرده است و این تشیع انگلیسی با بدعت و خرافه، بهانه به دست وهابیت آمریکایی می دهد تا مسلمین را به قتل برسانند.

وی افزود: مسلمانان شیعه و سنی دنیا باید آگاه باشند و نگذارند توطئه های دشمنان در آنان اثر کند که در این زمینه حفظ بیش از پیش وحدت و یکپارچگی ضروری است.

عضو مجمع روحانیت مبارز ادامه داد: جریان سید صادق شیرازی که به تشیع لندنی مشهور است در ایران در حال ترویج خرافات و قمه زنی بوده و بر علیه امام، رهبری، شهید مطهری، آیت الله بهجت(ره) و سایر بزرگان فعالیت کرده و تفرقه افکنی می کنند و اگر ما از آن اسلام نابی که حضرت امام(ره) محافظت و حراست نکنیم در پیشگاه الهی مسئول خواهیم بود.

وی با اشاره به دو عامل ولایت فقیه و خون شهدای معظم در زنده نگه داشتن اسلام گفت: این دو عامل باعث تقویت روز افزون قدرت و ثبات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گردیده و در زمانی که دنیا در آشوب به سر می برد، ایران اسلامی از امنیت کامل برخوردار بوده و این ها همه به خاطر وجود نعمت ولایت فقیه و مدیریت های مقام معظم رهبری و به برکت خون شهدا حاصل شده است.