محسن مومنی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش که شامگاه جمعه ۸ اسفندماه به کار خود پایان داد، گفت: در طول برگزاری جشنواره فیلم ها در سینما آزادی با استقبال خوب تماشاگران روبه‌رو شد و من از داوران شنیدم که از کارها بسیار راضی بودند.

وی ادامه داد: برگزاری این جشنواره در تهران این مزیت را داشت که اهالی فن در پایتخت بیشتر بودند و اتفاقا حضور فعالی هم در نقد و نظرها در طول برگزاری جشنواره داشتند. با این حال برگزاری جشنواره فیلم «رویش» در تهران با سیاست کلی ما در بحث تمرکززدایی مغایر است.

رییس حوزه هنری با تاکید بر تمرکززدایی و برگزاری برنامه ها و جشنواره ها در شهرهایی غیر از تهران تصریح کرد: ما باید به استان ها توجه ویژه ای داشته باشیم مخصوصا استان های فرهنگی که از نوعی قدمت و جایگاه برخوردارند و از این جهت برگزاری جشنواره فیلم رویش در تهران با سیاست حوزه هنری مغایر بود.

مومنی شریف درباره شهر مشهد که دوره های پیشین این جشنواره در آنجا برگزار می شد، گفت: مشهد پایتخت معنوی ماست و تمام هنرمندان علاقه مند هستند که به هر بهانه ای در این شهر حضور داشته باشند و اگر شرایط فراهم شود ما قطعا علاقه مندیم که این جشنواره به شهر مشهد بازگردد.