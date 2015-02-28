مهمترین مشکل کشاورزی کشور سنتی بودن بهره برداران است

احمد کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهمترین معضل بخش کشاورزی کشور آماده نبودن زمینه برای ورود دانش و فن جدید است و به همین دلیل و بهره برداری بخش کشاورزی ما همچنان سنتی است.

وی افزود: سنتی بودن کشاورزی باعث شده منابع پایه کشور مانند آب و خاک آسیب زیادی دیده اند.

وی با بیان این که سفره های آب زیر زمینی به شدت آسب دیده اند، باین کرد: در کشاورزی ما بیشتر از حد مجاز از منابع استفاده کردیم و در بیشتر موارد، مواد تولید شده از نظر اقتصادی حیاتی نبوده اند.

کبیری توضیح داد: در دنیا به صورت اقتصادی محصولات را تحلیل می کنند و در صورت به صرفه نبودن وارد می کنند.

وی ادامه داد: اگر به اقتصاد آب توجه بیشتری شود شرایط بهتر می شود در این راستان اولا مصرف آب محصولات مختلف باید قیمت های متفاوت داشته باشد و دوم بهره وری مصرف آب نیز بهینه شود.

وی تصریح کرد: باید آموزش بهره بردار توجه بیشتری شود و در شیوه های تولید تجدید نظر شود.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان این که دولت هم باید زمینه ورود دانش روز را تسهیل کند و فقط به سم و کود بسنده نکند، گفت: در بخش محصولات ارگانیک بدون تعارف باید گفت این نوع کشاورزی برای کشور زود است زیرا در تولید محصولات غیر ارگانیک مشکل داریم.

وی گفت: باید ابتدا به سمت تولید محصول سالم رفت و مواد شیمیایی را به حدقل رساند.

کبیری خاطرنشان کرد: الان نظام مهندسی در برخی از مراکز و حوزه های ستادی وزارت کشاورزی مانند شورای مدیران یا شورای مکانیزاسیون وزارت خانه عضو است ولی تنها به صورت یک عضو ساده است و تاثیر گذاری چندانی ندارد.

وی افزود: در سطوح کارشناسی پایین با توجه به نوپا بودن نظام مهندسی هنوز به آن مرحله نرسیده ایم تا در تصمیم سازی و پیشنهادات کشوری، حضور تاثیرگذار داشته باشیم.

وی اظهار کرد: در 60 شهرستان نمایندگی نظام را داریم و باید سازمان با ابداع سیستمی نظرات کشوری را جمع آوری کرده و در اختیار مدیران بخش قرار دهد.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تصریح کرد: میزان همکاری ها به استان ها هم بستگی داشته زیرا در برخی استان ها ارتباط مدیران بیشتر است و به همان نسبت هم موفق تر عمل کرده ایم ولی اگر فضا باز نشود امکان ورود نداریم.

وی توضیح داد: همکاران ما در بخش نظام این موضوع را دنبال و تلاش کردیم تا با بخش های مختلف تعامل داشته باشیم و در همین راستان میزبان وزیر نیرو بودیم.

وی با تاکید بر این که باید حضور کارشناسان با همکاری استان ها بیشتر شود، گفت: در شورای مرکزی نماینده وزارت علوم را داریم و در استان ها هم نماینده دانشگاه را ولی این حضور از نظر شکلی دیده شده و باید ارتباط دو سویه با دانشگاه در بخش کشاورزی بیشتر شود.

کبیری گفت: در ماده 21 قانون افزایش بهره وری دیده شده که مدیریت آموزش عالی در مقوله آموزش، بخش کشاورزی را لحاظ کند تا با چه شرایطی و چه مقدار و چه رشته ای دانشجو بپذیرد.

وی بیان کرد: اخیرا در همین رابطه آیین نامه ای ابلاغ شده و پیگیری اجرای آن هستیم زیرا در غیر این صورت بر تعداد فارغ التحصیلان بیکار ما افزوده خواهد شد.

وی تصریح کرد: در ماده 23 قانون هم بحث کارورزی عملی دانشجویان کشاورزی دیده شده و به دلایل نا مشخص این قانون اجرا نشده. ما نیز این آمادگی را داریم در کنارت وزارت علوم زمینه اجرایی شدن قانون را پیاده کنیم.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اظهار کرد: حدود 210 هزار نفر عضور سازمان داریم که 140 هزار نفر جویای کار هستند.

وی ادامه داد: در حوزه های زیر بخش کشاورزی مانند امور دام و طیور و باغبانی همکاری های خوبی برای فارغ التحصلان انجام شده تا زمینه های مساعد کاری ایجاد شود و در حوزه های خارج از بخش کشاورزی نیز رایزنی شده و قطعا با تعامل مثبت می توانیم شرایط کاری مناسب برای فارغ التحصلان ایجاد کنیم.

وی درباره همکاری وزارت خانه های دیگر گفت: با وزارت بهداشت همکاری داشتیم و در استان ها نیز با نماینده محیط زیست همکاری خوبی در این رابطه شده است.

کبیری باین کرد: در حوزه محیط زیست کنترل آلودگی کارخانه ها و آلودگی های محیط زیستی کارشناسان ما می توانند فعالیت می کنند.

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در ایجاد شغل، گفت: در بخش خصوصی هم شرکت های بزرگ و توانا نیروهای متخصص دارند ولی برای شرکت های خرد نیاز است توجه بیشتری داشته باشیم، زیرا 40 هزار نفر در بخش خصوصی فعال هستند ولی ظرفیت بخش خصصوی بیشتر است و باید نیروی متخصص بیشتری به کار بگیرد.

وی بیان کرد: اگر برنامه های آموزشی بگذاریم و توانمند کنیم بخش خصوصی نیز جذب خواهد کرد.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان این که آموزش اولیه بر عهده دانشگاه و باز آموزش بر عهده نظام مهندسی است، گفت: باید تکنولوژی ها و علوم جدید را به کارشناسان ارائه داد، دانشگاه های ما به سمت تئوریک رفته اند و دانشجویان مبانی زیاد تئوری می دانند اما از نظر مهارت ضعف دارند و سازمان باید برای باز آموزی تلاش کند.

وی خاطرنشان کرد: در سطح کشور یک و نیم میلیون نفر آموزش های تخصصی دیده اند.