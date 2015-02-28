تامین میوه شب عید در آذربایجان شرقی/ نیازی به واردات میوه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی شنبه در جلسه تنظیم بازار محصولات کشاورزی اظهار داشت: ۷۰۰ تن سیب و دو هزار تن پرتقال برای شب عید خریداری شده و در انبار سردخانه های استان ذخیره شده است.

وی با بیان اینکه هیچ نگرانی برای تامین تقاضای بازار در ایام پیش رو وجود ندارد، گفت: توزیع میوه های شب عید بر اساس ابلاغ دولت از ۲۵ اسفند در استان آغاز می شود.

فتحی ادامه داد: توزیع میوه ها در ۲۵ نقطه و محل در میادین شهرداری تبریز و مکان های تعین شده در شهرستان ها انجام خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه فروش میوه به صاحبان غرفه ها از طریق سامانه به صورت نقدی خواهد بود، افزود: تمامی غرفه داران ابتدا از طریق سامانه پرداخت نقدی کرده و سپس ضمن مراجعه به سردخانه یا انبارهای میوه سهمیه خود را خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه کار نظارت بر توزیع میوه شب عید برعهده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است، افزود: در این زمینه نیز برابر مصوبات ستاد تنظیم بازار استان از طریق همکاران سازمان تعاون روستائی با سازمان صنعت، معدن و تجارت همکاری خواهد شد.

فتحی با بیان اینکه با توجه به تولید و ذخایر کافی میوه مورد نیاز شب عید به ویژه مرکبات نیازی به واردات نداریم، ادامه داد: با وجود اینکه عده‌ای به دنبال واردات هستند وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است برای تامین نیاز شب عید هیچ نگرانی وجود ندارد.