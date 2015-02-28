  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۴۶

فتحی:

تامین میوه شب عید در آذربایجان شرقی/ نیازی به واردات میوه نیست

تامین میوه شب عید در آذربایجان شرقی/ نیازی به واردات میوه نیست

تبریز - معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: با تدابیر شکل گرفته میوه شب عید در این استان تامین شده و نیازی به واردات میوه به استان نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی شنبه در جلسه تنظیم بازار محصولات کشاورزی اظهار داشت: ۷۰۰ تن سیب و دو هزار تن پرتقال برای شب عید خریداری شده و در انبار سردخانه های استان ذخیره شده است.

وی با بیان اینکه هیچ نگرانی برای تامین تقاضای بازار در ایام پیش رو وجود ندارد، گفت: توزیع میوه های شب عید بر اساس ابلاغ دولت از ۲۵ اسفند در استان آغاز می شود.

فتحی ادامه داد: توزیع میوه ها در ۲۵ نقطه و محل در میادین شهرداری تبریز و مکان های تعین شده در شهرستان ها انجام خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه فروش میوه به صاحبان غرفه ها از طریق سامانه به صورت نقدی خواهد بود، افزود: تمامی غرفه داران ابتدا از طریق سامانه پرداخت نقدی کرده و سپس ضمن مراجعه به سردخانه یا انبارهای میوه سهمیه خود را خواهند گرفت.

 وی با بیان اینکه کار نظارت بر توزیع میوه شب عید برعهده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است، افزود: در این زمینه نیز برابر مصوبات ستاد تنظیم بازار استان از طریق همکاران سازمان تعاون روستائی با سازمان صنعت، معدن و تجارت همکاری خواهد شد.

فتحی با بیان اینکه با توجه به تولید و ذخایر کافی میوه مورد نیاز شب عید به ویژه مرکبات نیازی به واردات نداریم، ادامه داد: با وجود اینکه عده‌ای به دنبال واردات هستند وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است برای تامین نیاز شب عید هیچ نگرانی وجود ندارد.

کد مطلب 2508396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها