پاس - شموشك ، مصافي براي پيشي گرفتن از رقيب

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم فوتبال پاس بعد از پيروزي 3 - 1 در خانه برق شيراز اكنون آماده است تا در نخستين بازي خود در ورزشگاه شهيد دستگردي شموشك تازه وارد را هم شكست دهد تا مجموع امتيازات خود را عدد 7 برساند . البته شموشك هم از 3 بازي قبلي خود 4 امتياز كسب كرده و فقط به دليل تفاضل گل كمتر در مكان هفتم جدول جاي گرفته است كه به اين ترتيب بازي اين دو تيم را مي توان مصافي براي پيشي گرفتن از رقيب دانست .

پاس براي اين بازي بازيكن محروم ندارد و فقط ممكن است كه بهرام اسماعيلي مهاجم خود را به دليل مصدوميت در اختيار نداشته باشد ولي شموشك علاوه بر رضا مسلم زاده كه به دليل دريافت كارت قرمز در بازي قبلي تيم خود برابر استقلال ، از حضور در اين بازي محروم است شايد نتواند از بهروز پاك نيت ، مهاجم تند و تيز خود به دليل مصدوميت استفاده كند .

پاس با توجه به بازي خانگي مسلما اين بازي را تهاجمي تر از حريف آغاز خواهد كرد و در اين راه روي بازي سازي آقائي و نكونام ، تكنيك خداداد و سرعت برهاني حساب ويژه اي را باز كرده است ولي شموشك براي مقابله با تهاجمات تيم حريف نيازمند درخشش رحمان احمدي درون دروازه و بنگر و عيني در خط دفاعي است . در اين ميان نقش اكبر شوكتي و ميثم بائو به عنوان هافبكهاي طراح و محوري شموشك اهميت بسياري براي اكبر ميثاقيان مربي اين تيم دارد .

نتايج بازيهاي فصل گذشته : به دليل حضور شموشك در رقابتهاي دسته اول در سال گذشته ، دو تيم هيچ ديداري در جريان رقابتهاي ليگ برتر با هم انجام ندادند .