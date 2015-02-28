جشنواره نگاره های ساحلی در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره نگاره های ساحلی برای نخستین بار در گناوه و به ابتکار هنرمند فرهیخته استان بوشهر غلامحسین دریانورد با حضور گسترده مردم فرهنگ دوست گناوه و گردشگران مستقر در این شهر ساحلی در قالب جشن فرهنگ گناوه برگزار شد.

مبدع این جشنواره بی نظیر و رییس شورای مرکزی جشن فرهنگ گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این جشنواره اظهار داشت: در سال های گذشته بارها وقتی در ایام تعطیلات نوروز به کنار ساحل بندرم می آمدم شاهد بودم که گردشگران از پیر و جوان و نونهال و نوجوان مشغول مشغول کشیدن نقاشی، دلنوشته و یا تلفیق هر دو بر ماسه های ساحل بودند.

غلامحسین دریانورد گفت: همین امر باعث شد که از همان اوایل به فکر طراحی و اجرای این جشنواره بسیار کم هزینه و مهیج در ساحل گناوه بیفتم و طرح نخستین آن را بارها با خودم مرور کردم.

دریانورد بیان داشت: خوشبختانه این جشنواره امسال همانطور که شاهد بودید با استقبال گسترده گردشگران و همشهریان گناوه ای روبرو و اجرایی شد.

وی تصریح کرد: می توان در گام بعدی این جشنواره را به شکل استانی و در مراحل بعدی منطقه ای و کشوری اجرا کرد؛ چرا که ساحل ماسه ای بندر گناوه این ظرفیت کم نظیر را داراست.

رییس شورای مرکزی جشن فرهنگ گناوه در پایان گفت: این جشنواره توسط گروه هنری ایلیا شهرستان گناوه و با مشارکت گسترده هنرمندان گناوه برگزار شد و از همین جا از همه هنرمندانی که از آغاز تاکنون در جشن فرهنگ گناوه به هر شکلی ما را همراهی کردند، تقدیر می کنم.

سرپرست گروه هنری ایلیا شهرستان گناوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این گروه هنری مفتخر است که برگزاری نخستین دوره جشنواره نگاره های ساحلی گناوه را بر عهده گرفت و خرسندم که توانستیم این جشنواره را به نحو احسن اجرا کنیم.

صادق نیکپرست گفت: در این جشنواره باشکوه که با حضور بیش از دو هزار نفر از همشهریان و گردشگران مستقر در ساحل شهر گناوه برگزار شد، بیش از ۵۰ نفر شرکت داشتند.

نیکپرست بیان داشت: در بخش بزرگسالان پنج نفر شامل حامد ملاحان، ملیحه حیاتی، خدیجه لشکری، مرتضی خضری و صادق فولاد چنگ و در بخش نوجوانان خلفان و زارع برگزیده شدند.

وی با بیان اینکه این جشنواره در نخستین سال برگزاری خود بسیار خوش درخشید، متذکر شد: داوران این جشنواره نیز بانو اشرف حیاتی، جهانگیر دشتی زاده و بهزاد کریمی بودند.

سرپرست گروه هنری ایلیا شهرستان گناوه در پایان گفت: این گروه هنری از هم اکنون آمادگی خود را برای برگزاری این جشنواره به مناسبت های مختلف در طول سال و در صورت حمایت ادارات مختلف شهرستان اعلام می دارد.

گفتنی است که در پایان این جشنواره نیز حسین رییسی مسئول انجمن موسیقی گناوه به اجرای چند قطعه موسیقی سنتی بی کلام با ساز نی انبان و همراهی طبل حسین خدری پرداخت که با استقبال گردشگران و مردم بندرنشین گناوه مواجه شد.