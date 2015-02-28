اعزام ۵۵۰ هزار دانش آموز به راهیان نور/ کمبود مربیان پرورشی

به گزارش خبرنگر مهر، حمیدرضا کفاش بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در مازندران بااشاره به گرامیداشت روز تربیت و تجلیل از پیشکسوتان امر پرورش در آموزش و پرورش گفت:

کفاشیان با بیان اینکه امسال در زمینه راهیان نور رکوردزنی کردیم گفت: امسال از ۱۵ مهرماه تاکنون بیش از ۵۵۰ هزار دانش آموز به راهیان نور اعزام شدند و این برنامه تا خردادماه ادامه دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: شمار جمعیت، حضور مدیران به عنوان مسئولان کاروانها، سلامت از مهمترین ویژگیهای اردوهای امسال بوده است و خانواده نیز امسال پنج میلیارد تومان مشارکت کرده اند.

هزینه ۲۰ میلیارد تومانی راهیان نور

وی هزینه کل اردوهای راهیان نور را بیش از ۲۰ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: حضور در راهیان نور و مناطق جنگی بسیار حائز اهمیت و خوب است و سبب انتقال و نقل ارزشهای دفاع مقدس می شود.

وی درباره فعالیت پنجشنبه های مدارس گفت: امسال در دو هزار و ۱۵۱ مدرسه ابتدایی فعالیت مدارس اجرایی شد و پژوهشگاه آموزش و پرورش باید تا پایان اسفندماه نتایج را ارزیابی کنند و نیمه دوم فروردین ماه نتایج را در شورای معاونان بررسی می شود.

وی تصریح کرد: اگر نتایج جواب داد طی یک برنامه پنجساله فعالیت در سایر مدارس با یک شیب ملایم اجرایی می شود و اگر نتایج مثبت نبود اصراری به اجرای طرح فعالیت پنجشنبه های مدارس نداریم.

کفاش با بیان اینکه آموزش و پرورش تشکل، فرزانگان، پیشتازان، کانون هلال احمر و بسیج دانش آموزی و اتحادیه انجمن های اسلامی، تشکل های دانش آموزی قانونی هستند گفت: در شورای هماهنگی تشکل های دانش آموزی باید برنامه های تشکل ها رسیدگی شود و اگر در راستای اهداف آموزش و پرورش باشد، کمک خواهیم کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه باید مربیان را به روز کنیم گفت: ۲۸ هزار میلیارد تومان بودجه برای آموزش و پرورش درنظر گرفته شد که در اقتصاد معلمان تحولی ایجاد نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه حرکتی مانند وزارت بهداشت در آموزش و پرورش نیاز است عنوان کرد: در حوزه تربیتی سال جاری ۴۰ میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شد که بخشی از آن هنوز تخصیص نیافته است.

کفاشیان با بیان اینکه بودجه ۹۳ نسبت به ۹۲ هشت برابر شده است گفت: در سال ۹۴ بودجه تربیتی حدود ۷۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است که جهت گیری مثبتی در حوزه آموزش و پرورش است.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در حوزه قران نیز اعتبارات خوبی در سال جاری دریافت شد و در یک نوبت شش میلیارد تومان برای توسعه دارالقرآنها در مدارس تخصیص یافته است.

حمیدرضا کفاشیان با بیان اینکه در سند تحول بنیادین شش ساعت تربیتی در مدارس داریم گفت: تربیت اخلاقی، سیاسی، علمی و فناورانه، زیستی از جمله برنامه هاست و معلمان باید دانش آموزان را با مسائل سیاسی آشنا کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: شوراها، مجامع، مجلس و سازمان دانش آموزی همه در راستای تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان است.

وی با اشاره به تشکیل مجلس دانش آموزی گفت: ۱۵۰ دانش آموز به نسبت جمعیت هر استان در این مجلس عضویت دارند.

سهمه ۲۶۰۰ عمره دانش آموزی/ مشکل اعزام دختران ناشی از قوانین عربستان است

وی درباره اعزام عمره مفرده دانش آموزان گفت: دو هزار و ۶۰۰ سهمیه دانش آموزی داریم و این سفر تا پایان اسفند ماه ادامه دارد.

به گفه کفاشیان، جلوگیری از عمره مفرده دانش آموزان دختر را ناشی از مقرارات و قانون عربستان بیان دانست و گفت: سازمان حج و زیارت در تلاش است تا با رایزنی این مسئله را حل کند ولی تاکنون به نتیجه ای نرسیدیم.

وی گفت: همچنین پنج هزار سهمیه نیز برای سفر به عتبات عالیات گرفته ایم که تاکنون هفت هزار نفر ثبت نام کرده اند و به دلیل آنکه سفر عتبات هنوز جانیفتاده است و پیشنهاد دادیم پسران با پدر و دختران با مادرشان به این سفر اعزام شوند.

شبکه شاد سال ۹۴ راه اندازی می شود

کفاشیان در زمینه شبکه اجتماعی دانش آموزان و شبکه شاد گفت: این طرح قرار بود از نظر زیرساختی در قبل از دهه فجر افتتاح شود ودر ایام فجر نتوانستیم مرکز داده ای افتتاح شد و امیدواریم در فصل اول سال ۹۴ و ترجیحا در هفته معلم افتتاح کنیم.

وی گفت: ورود دانش آموزان نخبه و ممتاز و بهره برداری از خیل نخبگان و متصل کردن آنان با حوزه های مرتبط از جمله اهداف شبکه شاد است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در فاز اول یک میلیون دانش آموز را تحت پوشش خواهیم داد که ۱۰۰ هزار نفر در مرحله اول به هم مرتبط می شوند و این شبکه می خواهد دانش آموزان ممتاز کشور را به هم وصل کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین در زمینه پرسش مهر عنوان کرد: این پرسش سنت حسنه ای شد که به عنوان سئوال از سوی رئیس جمهور مطرح می شود و جریان سازی فرهنگی در درازمدت جواب خواهد داد.

وی با بیان اینکه طرح پلیس یاران در آموزش و پرورش در حال انجام است گفت: این برنامه ها در دراز مدت تاثیرات خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در قالب پرسش مهر همایشهایی با عنوان " ایست، آب نیست" برگزار شد و یک میلیون برگه پرسش مهر توزیع شد که ۸۰۰ هزار برگه تحویل شده است.

کمبود ۱۲ هزار مربی تربیتی

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در زمینه نیروهای پرورشی و مشاوران افزود: در زمینه مربیان تربیتی ۴۹ هزار و ۹۴۱ مربی تمام وقت در مدارس فعالیت دارند و بر اساس چارچوب ساماندهی نیروی انسانی ۱۲ هزار و ۱۱۰ نفر کمبود داریم.

وی گفت: امسال ۷۸ هزار ساعت حق التدریس اجازه داده شد که سه هزار و ۲۵۰ نیرو را از محل حق التدریس جبران کردیم و برنامه دراز مدت این است که نیروهای مورد نیاز را از دانشگاه فرهنگیان جذب می کنیم.

به گفته کفاش، از سال ۹۵ حدود هزار نیرو از طریق دانشگاه فرهنگیان به مجموعه آموزش و پرورش در حوزه تربیتی افزوده می شود.

وی گفت: در حوزه مشاوره بیش از ۱۷ هزار نیروی مشاوره داریم و براساس سند ملی تحصیلی در آینده مشاوره مربوط به همه دورههاست که اکنون در دوره دوم این مشاوره انجام می شود.

کفاش ادامه داد: اگر بنا باشد در همه دوره ها مشاوره ها نیرو داشته باشیم، ۱۵ هزار و ۹۵۴ نیرو کمبود داریم اما در حال حاضر در دوره ابتدایی برنامه ای نداریم.