به گزارش خبرنگار مهر، حمیده ماحوزی ظهر شنبه در نشست با مسئولان شهرستان عسلویه با بیان اینکه این شهرستان به احداث سالن آمفی تئاتر و مجتمع فرهنگی هنری نیاز دارد، اظهار داشت: به تازگی نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان عسلویه شروع به کار کرده است.

وی ادامه داد: خانه فرهنگ نیز برای این شهرستان در نظر گرفته شده که تا خرداد ماه سال آینده مستقر خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بیان داشت: برای انجام کارهای فرهنگی در عسلویه، تعدادی کامپیوتر در اختیار نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان قرار داده شده است.

ماحوزی یادآور شد: استان بوشهر جزو پنج استان برگزیده پایتخت کتاب ایران شد و در این راستا، سال آینده سه شهر استان به عنوان کاندیدای پایتخت کتاب سال آینده معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد استان بوشهر، معادل 100میلیون ریال، کتاب برای تجهیز مدارس بخش چاه مبارک اختصاص داده است، افزود: آموزش و پرورش برای تحویل این کتب اقدام کند.