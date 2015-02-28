  1. استانها
  2. بوشهر
۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۵۸

ماحوزی:

زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان عسلویه ضعیف است

زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان عسلویه ضعیف است

بوشهر - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: زیرساخت های فرهنگی شهرستان عسلویه خیلی ضعیف است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده ماحوزی ظهر شنبه در نشست با مسئولان شهرستان عسلویه با بیان اینکه این شهرستان به احداث سالن آمفی تئاتر و مجتمع فرهنگی هنری نیاز دارد، اظهار داشت: به تازگی نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان عسلویه شروع به کار کرده است.

وی ادامه داد: خانه فرهنگ نیز برای این شهرستان در نظر گرفته شده که تا خرداد ماه سال آینده مستقر خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بیان داشت: برای انجام کارهای فرهنگی در عسلویه، تعدادی کامپیوتر در اختیار نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان قرار داده شده است.

ماحوزی یادآور شد: استان بوشهر جزو پنج استان برگزیده پایتخت کتاب ایران شد و در این راستا، سال آینده سه شهر استان به عنوان کاندیدای پایتخت کتاب سال آینده معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد استان بوشهر، معادل 100میلیون ریال، کتاب برای تجهیز مدارس بخش چاه مبارک اختصاص داده است، افزود: آموزش و پرورش برای تحویل این کتب اقدام کند.

کد مطلب 2508405

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها