برنامه جامعی برای کاهش آسیب های اجتماعی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاشی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: چند سالی است که شاهد افزایش آسیب های اجتماعی هستیم و علیرغم آن که همه دستگاه ها شعار می دهند که برای کاهش آن برنامه ریزی کرده اند اما در عمل چیزی دیده نمی شود.

وی افزود: نداشتن ارزیابی درست از میزان تاثیر برنامه ها در کاهش آسیب های اجتماعی و نبود مدیریت واحد در این حوزه و استفاده از شیوه های غلط در تدوین برنامه ها از مهمترین مشکلات این حوزه است که باید آسیب شناسی و برطرف شود.

این مسئول گفت: اجرای مقطعی برنامه ها، عدم توفیق دستگاههای اجرایی ذیربط در جهت کاهش آسیب های اجتماعی از دیگر علل بی نتیجه ماندن فعالیتها در مقابله به ناهنجاریهاست.

کاشی تصریح کرد: ۱۵ هدف میان مدت برای کم کردن آسیب ها پیش بینی شده که بهبود فرهنگ ترافیک، آپارتمان نشینی، کاهش اسراف،اعتیاد،طلاق، مقابله با آثار ماهواره، ارتقاء سواد رسانه ای،نرخ باروری، مطالعه از جمله موارد مهمی است که در برنامه ها دیده شده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری قزوین یادآورشد:چهارسیاست کلان شامل کاهش آسیب های اجتماعی، ارتقاء نشاط و شادابی در جامعه، ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی و مشارکت مردم بااستفاده از اسناد بالادستی مورد توجه برنامه ریزان استان است که مورد توجه قرار دارد.

این مسئول اظهارداشت: توانمندسازی خانواده ها در جهت تربیت دینی فرزندان، توسعه مشارکت مردمی و احیاء نقش محوری مساجد در مشارکت اجتماعی و حمایت از سازمانهای مردم نهاد در اولویت برنامه های پیش بینی شده است که امیدواریم بتواند در رسیدن به هدف مسئولان را یاری کند.