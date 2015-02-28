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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۴۶

شهروان:

شناگر قزوینی ناجی غریق نمونه کشور شد

شناگر قزوینی ناجی غریق نمونه کشور شد

قزوین- رئیس هیئت نجات غریق استان قزوین گفت: مریم عطاری پیشکسوت قزوینی در عرصه ورزش شنا به عنوان ناجی غریق نمونه کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهروان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های استان بیان کرد: مريم عطاري ناجي غريق درجه يك و از پيشكسوتان نجات غريق استان به عنوان منجي غريق نمونه كشوري معرفي شد.

این مسئول ادامه داد: این انتخاب از سوی مجمع عمومي فدراسيون نجات غريق صورت گرفته که از وی در همان مجمع نیز تقدیر به عمل آمد.

شهروان در رابطه با روند این انتخاب اظهارداشت: بر اساس درخواست فدراسيون نجات غريق و ضوابط ابلاغی فدراسیون از هر استان یک نفر به عنوان منجی غریق نمونه به مرکز معرفی شد که خانم مریم عطاری با توجه به سوابق و عملکرد درخشان به عنوان ناجی نمونه استان قزوین برگزیده و به مرکز معرفی شد.

 رئیس هیئت نجات غریق استان قزوین گفت: عطاری پس از قرار گرفتن در میان 12 ناجی غریق برتر در نهایت از سوی فدراسیون نجات غریق و غواصی به عنوان ناجی غریق نمونه کشوری انتخاب شد و از سوی  مير سليم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس فدراسيون نجات غريق و غواصي كشور مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.

 

 

 

کد مطلب 2508414

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