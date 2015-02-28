شناگر قزوینی ناجی غریق نمونه کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهروان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های استان بیان کرد: مريم عطاري ناجي غريق درجه يك و از پيشكسوتان نجات غريق استان به عنوان منجي غريق نمونه كشوري معرفي شد.

این مسئول ادامه داد: این انتخاب از سوی مجمع عمومي فدراسيون نجات غريق صورت گرفته که از وی در همان مجمع نیز تقدیر به عمل آمد.

شهروان در رابطه با روند این انتخاب اظهارداشت: بر اساس درخواست فدراسيون نجات غريق و ضوابط ابلاغی فدراسیون از هر استان یک نفر به عنوان منجی غریق نمونه به مرکز معرفی شد که خانم مریم عطاری با توجه به سوابق و عملکرد درخشان به عنوان ناجی نمونه استان قزوین برگزیده و به مرکز معرفی شد.

رئیس هیئت نجات غریق استان قزوین گفت: عطاری پس از قرار گرفتن در میان 12 ناجی غریق برتر در نهایت از سوی فدراسیون نجات غریق و غواصی به عنوان ناجی غریق نمونه کشوری انتخاب شد و از سوی مير سليم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس فدراسيون نجات غريق و غواصي كشور مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.