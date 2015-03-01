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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۴۸

ذهن‌تان را تقویت کنید

ذهن‌تان را تقویت کنید

اپلیکیشن Lumosity برنامه ای است که به تقویت ذهن و همینطور افزایش کارکرد مغزی می پردازد. اگر تمایل به تقویت یا همچنین افزایش عملکرد ذهن‌تان دارید، این برنامه را روی اسمارت فون خود نصب کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال های اخیر، گجت های بسیاری تولید و روانه بازار فناوری شده اند که بتوانند به تقویت ذهن بپردازند اما در این میان اپلیکیشن هایی مانند Lumosity به تقویت ذهن و همینطور افزایش عملکرد ذهن می پردازند.

این برنامه شامل بازی های مختلف فکری است که افزایش سطح هوش، ذکاوت و همچنین بهبود حافظه را به دنبال دارد. بازی ها از سطوح ابتدایی آغاز می شوند و با پشت سر گذاشتن هر بخش می توان به سطوح پیچیده تر و همینطور سخت تر راه پیدا کرد که تقویت حافظه را به دنبال دارد.

اگر به دنبال راه حلی برای تقویت یا بهبود حافظه هستید، توصیه می شود تا این برنامه را روی اسمارت فون های خود نصب کنید. این برنامه از قابلیت نصب بر پلتفورم های اندروید، ویندوز و iOS برخوردار است.

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کد مطلب 2508420

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