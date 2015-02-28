برگزیدگان جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین دوره برگزاری جایزه ملی کیفیت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد شرکت انتقال داده های آسیا تک برای ارائه خدمات اینترنت پرسرعت موفق به دریافت تندیس برنزین شد.

همچنین شرکت ارتباطات سیار ایران برای ارائه خدمات تلفن همراه موفق به دریافت گواهینامه سطح اشتهار به کیفیت چهارستاره و شرکت ارتباطات مبین نت برای ارائه خدمات اینترنت بر بستر فناوری وایمکس موفق به دریافت گواهینامه سطح اشتهار به کیفیت سه ستاره شدند.

شرکت های موسسه فرهنگی دیجیتال کلید طلایی جهان معاصر برای ارائه سرویس های ارزش افزوده بربستر تلفن همراه ،شرکت مخابرات خراسان رضوی برای ارائه خدمات تلفن ثابت و دیتا، شرکت دانیال کیا برای ارائه خدمات نگهداری و تامین تجهیزات مخابراتی موفق به دریافت گواهینامه سطح اشتهار به کیفیت دوستاره شدند.

علاوه بر این شرکت آریا گستر اسپادانا برای ارائه خدمات اینترنت پرسرعت، بانک آینده برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت برای ارائه خدمات نگهداری و تامین تجهیزات مخابراتی، شرکت مخابرات استان تهران برای ارائه خدمات تلفن ثابت و دیتا، شرکت ارتباطی ضحی کیش برای ارائه تلفن ثابت موفق به دریافت گواهینامه سطح اشتهار به کیفیت یک ستاره شدند.

بانک انصار، شرکت پرداخت الکترونیک آرین، شرکت فن آوا کارت، بانک سینا، بانک سامان برای خدمات بانکداری الکترونیکی موفق به دریافت گواهینامه سطح اهتمام به کیفیت شدند.

در این دوره از جایزه ملی کیفیت ICT ، شرکت برج نور شهرکرد برای ارائه خدمات مخابراتی و تاسیساتی، شرکت پیشگامان کویر آسیا برای ترانزیت اطلاعات با فیبرنوری بر بستر دریا، شرکت رسانه اصفهان نت برای ارائه خدمات سامانه فروش اینترنتی و شرکت انتقال داده‌های رهام داتک برای ارائه خدمات اینترنت پرسرعت موفق به دریافت گواهینامه سطح اهتمام به کیفیت شدند.