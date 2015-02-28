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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۰۷

رحیمی:

مسائل فرهنگی در کنار زیرساختها باید مورد توجه قرار گیرد

مسائل فرهنگی در کنار زیرساختها باید مورد توجه قرار گیرد

قزوین- معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: در کنار تامین زیرساختها در برنامه ریزی ها باید مسائل فرهنگی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد تا نتایج کارها تاثیرگذار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رحیمی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان که در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت:بیش از یک سال است که در کارگروههای تخصصی موضوع آسیب های اجتماعی مورد بررسی جدی قرار گرفته است.

وی افزود: باید بررسی کنیم دستگاههای اجرایی تا چه میزان در پیشبرد برنامه های تدوین شده موفق عمل کرده اند و آسیبها و موانع کارها چه مواردی بوده تا در برنامه های جدید لحاظ شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین یادآورشد: اگر زیرساختها در شهرها فراهم شود اما فرهنگ شهروندی ارتقاء نیابد نمی توان امیدوار بود که کارها سامان یابد و به سمت اهداف پیش بینی شده گام برداریم لذا در کنار همه کارهای زیربنایی باید به امور فرهنگی هم توجه کنیم.

قزوین

هر پنج ازدواج یک مورد طلاق

رحیمی بیان کرد: متاسفانه آمارهای طلاق نگران کننده شده و افزایش یافته و امروز از هر پنج ازدواج یک مورد به طلاق منجر می شود که باید مورد آسیب شناسی جدی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اعتیاد، خشونت، سبک زندگی از مسائلی است که باید در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد و با استفاده از صاحب نظران و کارشناسان برنامه علمی و عملی برای کاهش و مقابله با آنها اجرا کرد.


   

 

کد مطلب 2508445

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