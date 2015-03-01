هشدار نوروزی جهش مصرف آب در پایتخت/ ذخایر آب نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوذری‌ پور گفت: در سال آبی جاری کاهش سنواتی بارش‌ ها باعث شده که حجم ذخایر آبی تهران با کمبود شدیدی مواجه شود. از این رو در آستانه فرارسیدن سال نو آبفای تهران درخواست کرد مدیریت مصرف آب را در انجام سنت خانه‌ تکانی فراموش نکنیم.

قائم مقام آبفای تهران با اشاره به بالا بودن میانگین دما در زمستان امسال در مقایسه با مدت‌ های مشابه سال‌ های گذشته، این افزایش را در میزان مصرف آب موثر دانست و گفت: بالابودن میانگین دمای هوا در زمستان در کنار کمبود فزاینده منابع آبی، وضعیت نگران‌ کننده‌ ای را به وجود آورده که مقابله با این مشکل تنها از طریق مدیریت مصرف در بخش‌ های مختلف ممکن خواهد بود.

نوذری‌ پور با بیان اینکه هر سال در روزهای پایانی سال و در آستانه نوروز به علت انجام خانه‌ تکانی و شستشوی وسایل خانه با افزایش مصرف آب روبرو هستیم و این موضوع فشار زیادی را به شبکه توزیع آب وارد می کند تصریح کرد: شایسته است شهروندان تهرانی با توجه به وضعیت حساس منابع آبی و در پیش‌ بودن بهار و تابستان گرم سال آینده، از مصارف غیرضروری آب از شبکه توزیع شهری چشم‌ پوشی کنند.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه می‌توان برای شستشوی فرش‌ ها از طریق موسسات قالیشویی اقدام کرد که از آب خام (غیرآشامیدنی) استفاده می‌ کنند و یا وسایلی را به کار بُرد که آب کمتری مصرف می‌ کنند.