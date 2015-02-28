ایجاد تعاملات عمرانی و اجرایی میان شهرهای مختلف کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی عصر شنبه در در دیدار با فرماندار و اعضای شورای اسلامی سمنان اظهار داشت: در قالب برنامه های متقابل می توان زمینه لازم جهت مشارکتهای و تعاملهای عمرانی و اجرایی را میان شهرهای مختلف کشور ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه معرفی تنوع فرهنگی و تاریخی شهرهای کشور برای مردم اقصی نقاط کشور می تواند جذاب باشد، گفت: باید تمامی استان ها و شهرها نسبت به معرفی مناطق خود به سایر مردم تلاش کنند.
نجفی با تاکید بر لزوم ارتباط مستمر و منسجم شهرداریهای کشور در معرفی ظرفیتها و جاذبههای گردشگری گفت: با این امر می توان شاهد آشنایی مردم نقاط مختلف کشور با فرهنگ های و سنن دیگر مناطق بود.
شهردار تبریز ادامه داد: قابلیتها و فرصتهای گردشگری در شهرهای مختلف می تواند به همافزایی مدیریت شهری کشور برای تحقق درآمدهای ثابت و پایدار منجر شود.
وی افزود: این رویکرد در قالب برنامههای مدون و منسجم به خصوص در آستانه سال نو میتواند استمرار داشته باشد.
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