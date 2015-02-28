پروژه عمرانی در تهران تا ۳ سال آینده نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کریمی، معاون عمرانی استاندار تهران اظهار داشت: با بازدیدی که از مسکن مهر پرند توسط وزیر راه و شهرسازی و استاندار انجام شد، تدابیر خوبی جهت مرتفع کردن مشکلات مسکن مهر در این منطقه در راستای حل مشکلات آموزشی،بهداشتی و درمانی و سایر معضلات پیش روی پروژه های مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت .

وی با اشاره به روند ساخت و تجهیز بیمارستان ۹۶ تخت خوابی امام حسین (ع) شهر گلستان خاطرنشان کرد : این پروژه از سال ۸۸ آغاز به کار کرده و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نیز شتاب خوبی به خود گرفته و اکنون با پیشرفت ۹۶ درصدی روبروست.

کریمی تصریح کرد : مراحل ساخت و تجهیز این بیمارستان تا پایان خردادماه سال آتی به اتمام می رسد و با قول مساعد وزیر بهداشت و درمان نیز عملیات تجهیز آن در همان وهله زمانی انجام خواهد شد و امیدوار هستیم که در پایان خردادماه یا ابتدای تیرماه ،بیمارستان ۹۶ تخت خوابی امام حسین (ع) با حضور مسئولین کشوری افتتاح شود.

معاون عمرانی استاندار تهران ضمن اشاره به پروژه های عمرانی در استان تهران اذعان داشت: امسال پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد را در اولویت کاری خود قرار دادیم و در سال آینده نیز پروژه های ۶۰ تا ۷۰ درصدی بر حسب اولویت بندی در راستای اقدام قرار می گیرد . بر همین اساس ظرف ۲ تا ۳ سال آینده پروژه جدیدی در استان تهران نخواهیم داشت تا پروژه های گذشته تکمیل شود.