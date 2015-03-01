استقلال و پرسپولیس خریداران سینه چاک دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شریف حسینی، با اشاره به برگزاری اولین مزایده واگذاری برند باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال، گفت:‌ ظاهرا خریداری برای این دو باشگاه با رقم 290 میلیارد تومان وجود نداشت و مزایده فعلا ملغی شد.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: البته لغو مزایده به معنای عدم واگذاری نیست. درواقع سازمان خصوصی‌سازی باید مجدد بررسی کند و مزایده دوم را با کارشناسی بیشتر برگزار کند.

وی اظهار داشت: خریدار یکی از مهم‌ترین مولفه های واگذاری است و وقتی خریداری از عهده پرداخت مبلغ 290 میلیارد بر نمی آید باید در قیمت بازنگری صورت گیرد و تلاش شود تا سهام دو باشگاه سرخابی به اهل آن واگذار شود.

حسینی اعتقاد دارد خریداری اهلیت دارد که این دو باشگاه را از وضعیت هزینه سازی به سمت تولید کننده فوتبالیست و پرورش دهنده استعداد در این زمینه ببرد.

عضو فراکسیون ورزش مجلس نهم شورای اسلامی با بیان اینکه باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس با پول دولت تنها به سمت خرید بازیکنان گران قیمت رفته است، گفت: کارهای زیر ساختی و آموزشی در این دو باشگاه به فراموشی سپرده شده است و باید با واگذاری شرایط به گونه‌ای مهیا شود تا سرخابی‌ها مولد خوبی در زمینه ورزشی باشند.

رئیس کمیته فوتبال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرسپولیس و استقلال خریداران سینه چاک دارند، به خبرگزاری خانه ملت گفت: لغو مزایده مرحله اول به معنای نبود خریدار نیست. اتفاقا سرخابی‌ها خریداران سینه چاکی دارند که از ارزش مالی و مادی این دو باشگاه آگاه هستند اما احتمالا 290 میلیارد تومان پول نداشتند تا واگذاری انجام شود.