آرژانتين 50 سال است كه فناوري هسته اي دارد و به سمت گسترش آن حركت مي كند// منافع انرژي اتمي بايد متعلق به همه دنيا باشد

كاردار سفارت آرژانتين در جمهوري اسلامي ايران، در حاشيه بازديد از خبرگزاري " مهر" و روزنامه " تهران تايمز" به سئوالات خبرنگار سياسي " مهر " پاسخ داد.

"ماريو كوئين تروس" در خصوص حق مسلم كشورها در بهره مندي از انرژي هسته اي گفت: آرژانتين اعتقاد دارد كه منافع انرژي اتمي بايد براي همه دنيا باشد و اين چيزي است كه در نظام بين الملل به آن تصريح شده است، واقعيت اين است كه انرژي هسته اي براي نوع بشر مفيد است.

كاردار سفارت آرژانتين در خصوص كارشكني آمريكا در بهره مندي ايران از حقوق هسته اي ، گفت: بهتر است وارد جزئيات نشويم!

وي در پاسخ در پاسخ به سئوالي در خصوص فعاليت هاي اتمي آرژانتين گفت: ما روند هسته اي شدن را از سال 1950 شروع كرديم و حالا دو نيروگاه اتمي براي توليد برق داريم و در حال ساخت سومين نيروگاه هسته اي مي باشيم و اين روند را براي تامين انرژي ادامه مي دهيم

"كوئين تروس" سهم برق هسته اي آرژانتين از كل سبد انرژي اين كشور را حدود 6 درصد ذكر كرد و گفت: سومين نيروگاه را از پانزده سال قبل شروع كرديم ولي به دليل مشكلات مالي متوقف شده بود كه الان دوباره ساخت آن را از سر گرفتيم.

كاردار سفارت آرژانتين در كشورمان گفت: فعاليت هسته اي ما دقيقا بر اساس پادمان هاي هسته اي است و آژانس مرتبا بر كار ما نظارت مي كند ، ما قواعد اين كار را كاملا رعايت كرده ايم.

وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا آرژانتين و كشورهاي آمريكاي لاتين به سمت " آمريكايي شدن" پيش مي روند يا جنبش هاي چپ گرا در اين كشورها در حال رشد است، گفت: جنبش هاي چپ در آرژانتين سابقه بسيار طولاني دارند، اولين جنبش كمونيستي در سال 1870 توسط جريانات كارگري شروع شد و پيشرفت خوبي را هم داشته است اما الان آرژانتين به سمت غربي شدن خركت مي كند ، چون اكثر ساكنان آن مهاجرين غربي هستند و فرهنگ ما نيز غربي است.

كاردار سفارت آرژانتين در خصوص چالش هاي بين آمريكا و آرژانتين گفت: ما رابطه خوبي با آمريكا داريم و دوستان خوبي براي هم محسوب مي شويم ولي اين طبيعي است كه حرفهايمان گاهي با هم تناقض دارد