فتنه ۸۸ تحریم ها را شدت بخشید/ زنجانی شباهتی به اصوالگرایان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن قدیری ابیانه عصر شنبه در مناظره با غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران که در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد اظهار داشت: برای شناخت چگونگی رفع تحریم ها و اینکه در برابر غرب باید چگونه رفتار کنیم تا تحریم ها برداشته شوند باید ریشه های تحریم را شناسایی کنیم.

وی گفت: بعد از فتنه ۸۸ دشمن فهمید که می تواند با شکافی که میان ملت ایجاد شده به تشدید تحریم ها بپردازد.

سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در مکزیک، گواتمالا، بلیز و استرالیا اذعان داشت: برخی می گویند که دولت قبل باعث تحریم ها شده است اما من معتقدم که فتنه ۸۸ باعث تشدید تحریم ها شد حتی کلینتون گفته است که برای انتخابات مجلس که سال آینده در ایران برگزار خواهد شد برای پنج هزار ایرانی سرمایه گذاری کرده ایم که در انتخابات علیه دولت اقدام کنند.

وی با اشاره به سخنان «وندی شرمن» مبنی بر این که تحریم های ایران برای زمان بسیار طولانی باقی خواهند ماند گفت: آمریکا شاید تحریم های هسته ای را بردارد اما این تحریم ها در زمینه های دیگری مانند حقوق بشر اضافه خواهند کرد.

قدیری ابیانه گفت: پرونده هسته ای ایران پرونده ای فنی نیست و تبدیل به مسئله امنیتی و سیاسی شده است. موصاد و سی آی ای می دانند که ایران برنامه ای برای ساخت سلاح هسته ای ندارد و این رفتارها فقط برای بهانه جویی سیاسی است.

وی با اشاره به نصب پوستری با مضمون عدم اعتماد به صداقت آمریکایی گفت: انتشار پوستری با این مضمون که هر توافقی بهتر از عدم توافق است به معنی تحت فشار بودن ملت ایران است.

قدیری ابیانه ادامه داد: این جمله بسیار خطرناک است و من نگرانم که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد عده ای خودی علت به نتیجه نرسیدن مذاکرات را تیم ایرانی بدانند و خواسته یا ناخواسته به نفع آمریکا سخن بگویند.

زنجانی شباهتی به اصوالگرایان ندارد

وی در ارتباط با فساد بابک زنجانی که عده ای آن را مربوط به دولت احمدی نژاد و اصول گراها می دانند، گفت: زنجانی حدود ۵ میلیارد تومان به ستاد انتخابات روحانی کمک کرد و هیچ شباهتی هم به اصولگرایان ندارد.

قدیری ابیانه در واکنش به انصاری که فتنه را دکانی برای اصول گراها معرفی کرد گفت: فتنه برای ملت ما مسئله ایجاد کرد.

قدیری افزود: خاتمی که در هشت سال دوره ریاست جمهوری خود شعار جمهوریت می داد، با تبریک گفتن به موسوی و حمایت از او نشان که داد که نه جمهوریت را می شناسد و نه از مدنیت چیزی می داند.

قدیری ابیانه در پاسخ به اینکه رحیمی به عنوان یکی از اصولگرایان مطرح بوده است گفت: هرشخصی که تخلف کند از اصولگرایی دور شده است و شخصی که سقوط کرده است نباید به پای اصولگرایی او گذاشت.

وی در رابطه به مبالغی که ادعا می شود از کشور خارج شده گفت: می گویند ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت احمدی نژاد قورت داده شده اصلا چنین مطلبی چگونه ممکن است رخ دهد در صورتی که درآمد نفتی ما تا به حال به این مبلغ نرسیده است.

قدیری ابیانه گفت: سازمان های بین المللی پیش بینی کرده اند که درآمد ایران در سال آینده بیش از ۲۳ میلیارد دلار خواهد بود و این رقم یعنی چهاربرابر درآمد نفتی ایران در سال آینده است.

مشکل غربی ها مسئله هسته ای نیست

وی با بیان این که مشکل غربی ها با ایران فقط مسئله هسته ای نیست، گفت: مگر در زمان جنگ ما پرونده هسته ای داشتیم که غرب با تمام قوا از عراق حمایت می کرد؟

قدیری ابیانه تأکید کرد: اگر تمام پیچ و مهره های هسته ای ایران جمع شود، آمریکا و غرب همچنان با ما دشمنی خواهند کرد.

وی ادامه داد: شما می گویید که مرگ بر آمریکا نگوییم تا از آمریکا امتیاز بگیریم اما من معتقدم که اگر شما درود بر آمریکا هم که بگویید از دشمنی او کم نمی شود.

وی همچنین در انتقاد به قدم زدن ظریف با جان کری گفت: من به آقای ظریف انتقاد دارم که چرا به وزیر امور خارجه آمریکا افتخار قدم زدن و همراهی با وزیر امور خارجه ایران را داده است.

برای رفع تحریم ها باید ریشه های تحریم را شناخت

وی با بیان این که یکی از ریشه های تحریم مربوط به وضعیت اقتصادی کشوراست گفت: اقتصاد متکی به نفت یکی از راحت ترین راه های ایجاد تحریم برای ملت ما است.

وی با بیان این که سال گذشته میزان اسراف ما در مصرف سوخت بیش از ۳۰ میلیارد دلار بوده گفت: فرهنگ استفاده از کالای خارجی نهادینه شده است که این امر باعث خودتحریمی کالای ایرانی می شود.

قدیری ابیانه تأکید کرد: تا زمانی که اقتصاد ما وابسته به نفت باشد دشمن دلیلی برای دست کشیدن از تحریم ها نمی بینید.

کارشناس عالی امور استراتژیک ادامه داد: مردم ما بعد از اعراب تنبل ترین مردم به لحاظ اجتماعی هستیم.

فتنه ۸۸ تحریم ها را شدت بخشید

وی ریشه دوم تشدید تحریم ها را فتنه ۸۸ دانست و گفت: بعد از انتخابات ۸۸ دشمن احساس امید کرد که با این شکافی ایجاد شده می تواند با تشدید کردن تحریم ها، ایران را تحت فشار بگذارد.

قدیری ابیانه با بیان این که در دوران فتنه برخی در خارج از کشور برای تشدید تحریم ها تلاش می کردند گفت: یکی از همین آقازاده ها در آن زمان با پول ملت از کشور خارج شد و در آن جا دنبال تشدید تحریم ها بود و حتی شخصی مانند مهاجرانی که زمانی وزیر فرهنگ این کشور بود پیشنهاد حمله نظامی به ایران داد، هر چند بعدا حرف خود را پس گرفت.

تقلبی در کار نبود

وی با اشاره به صحبت های تاج زاده در زندان گفت: تاج زاده مدعی است که تقلب در انتخابات نهایتا یک میلیون رأی بوده که اگر آن را به رأی موسوی اضافه کنیم باز هم موسوی انتخاب نمی شد.

قدیری ابیانه ادامه داد: شخصی که می داند تقلب صورت نگرفته چرا مردم را به بهانه تقلب علیه نظام می شوراند.

وی تصریح کرد: اگر فتنه به پا نشده بود عقب نشینی دشمن از سال ۸۸ شروع می شد و اگر رفتار اصول گراها در جریان انتخابات ۹۲ مانند رفتار اصلاح طلبان در انتخابات ۸۸ می بود اکنون ایران نمی توانست از موضع قدرت در مذاکرات حضور یابد.

قدیری ابیانه با بیان این که هنر دیپلماسی در مذاکرات بسیار مهم است گفت: با این حال در مذاکرات ما برای قطعنامه ۵۹۸ در سازمان ملل تنها هنر تیم مذاکره کننده نبود که صدام را مجبور به پذیرش صلح کرد بلکه پیروزی رزمندگان در جبهه ها باعث شد که صدام از موضع قدرت خود پایین بیاید.

وی ادامه داد: اگر رفتار مردم طوری باشد که نیاز ما به ارز خارجی بیشتر شود تیم مذاکره کننده ایرانی با مشکلات بیشتری روبه رو خواهد شد.

قدیری ابیانه گفت: اگر وضعیت کاری مردم همین طور باشد حتی اگر بهترین دیپلمات ها را داشته باشیم باز هم در مذاکرات دست پایین را خواهیم داشت.

وی با بیان این که برخی تحریم ها را به دوره های قبلی نسبت می دهند گفت: بنده نقدهایی به سیاست های احمدی نژاد دارم ولی سخنان او را در مورد صدور قطعنامه ها را قبول دارم.