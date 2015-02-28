به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین پس از پایان تمرین امروز شنبه پرسپولیس در خصوص شرایط فعلی این تیم گفت: شرایط تیم بسیار خوب و ایده‌آل است و بچه‌ها با روحیه بالا تمرینات‌شان را دنبال می‌کنند. ما تمام تلاش‌مان را بکار می‌گیریم که بچه‌ها همین بازی که مقابل لخویا انجام دادند را در بازی روز سه شنبه هم در زمین پیاده کنند و با این تفاسیر با 2 گل بنیادکار ازبکستان را شکست می‌دهیم.

وی در خصوص مشکلات مالی پرسپولیس افزود: باشگاه اعلام کرده که ما روی آن مقرری که آقای طاهری به بازیکنان پرداخت کرده و بر آن اساس برای بازیکنان پول ریختیم حساب کرده و در فرصتی که به پول به حساب باشگاه بیاید دوباره به حساب بازیکنان پول می‌ریزند.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص اعتراض برخی بازیکنان به لباس تیم ادامه داد: همین امروز ما لباسهای جدیدمان را تحویل می‌گیریم تا این مشکل هم به نوعی برطرف شود.

وی در واکنش به شایعه‌ای که عنوان شده بود بازیکنان پیش از تمرین جلسه‌ای برگزار کردند و در آن اعلام کردند که اگر مشکل مالی وجود داشته باشد به ازبکستان نخواهند رفت تاکید کرد: اصلا چنین چیزی وجود نداشته و من این موضوع را تکذیب می‌کنم.

خوربین در پایان در خصوص سفر به ازبکستان گفت: ما ساعت ۲۲ فردا به سمت ازبکستان پرواز می‌کنیم و دو ساعت هم تا این کشور راه داریم. فعلا مشکلی برای سفر نداریم.