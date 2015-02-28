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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۰۹

هفته بیست و سوم بوندس لیگا؛

پیروزی قاطعانه دورتموند مقابل شالکه/ صعود شاگردان کلوپ به رده نهم

پیروزی قاطعانه دورتموند مقابل شالکه/ صعود شاگردان کلوپ به رده نهم

تیم فوتبال دورتموند با پیروزی قاطعانه برابر شالکه در دربی روهر، به رده نهم جدول رده‌بندی رقابتهای بوندس لیگای آلمان صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند عصر امروز شنبه در چارچوب هفته بیست و سوم رقابتهای دسته اول آلمان، بوندس لیگا میزبان شالکه بود که این تیم را با حساب ۳ بر صفر پشت سر گذاشت تا به روند بردهای اخیر خود در نیم فصل دوم ادامه دهد.

دورتموند

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل خاتمه یافت اما پیر امریک اوبامیانگ(۷۸)، هنریک میختاریان(۷۹) و مارکو رویس(۸۶) با گل‌های خود یک برد دیگر را برای دورتموند به ارمغان آوردند. قعرنشین بوندس لیگا در نیم فصل اول با این پیروزی ۲۸ امتیازی شد و به رده نهم جدول رده‌بندی صعود کرد.

نتایج کامل دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* بایر لورکوزن یک - فرایبورگ صفر
* دورتموند ۳ - شالکه صفر
* هانوفر یک - اشتوتگارت یک
* هرتابرلین یک - آگزبورگ صفر
* هافن هایم ۲ - ماینتس صفر
 

 

کد مطلب 2508497

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