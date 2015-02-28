پیروزی منچستر یونایتد برابر ساندرلند/ یاران سابق کارت قرمز گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منچستر یونایتد شنبه شب در ورزشگاه اولدترافورد میزبان ساندرلند بود که در پایان این تیم را با دو گل از پیش روی برداشت. هر دو گل این تیم را وین رونی در دقایق ۶۶(پنالتی) و ۸۴ به ثمر رساند. قبل از این دو گل جان اوشی و وز براون دو بازیکن پیشین یونایتد در دقایق ۶۴ و ۶۶ از داور کارت قرمز دریافت کردند تا زمینه های برد شاگردان فن خال را فراهم کنند. منچستر یونایتد با این برد خانگی ۵۰ امتیازی شد و موقتا جای آرسنال را در رده سوم جدول رده‌بندی گرفت.

نتایج دیدارهای همزمان عصر روز شنبه لیگ برتر انگلیس به شرح زیر است:

* برنلی صفر - سوانزی یک

* منچستر یونایتد ۲ - ساندرلند صفر

* نیوکاسل یک - استون ویلا صفر

* استوک سیتی یک - هال سیتی صفر

* وست برومویچ یک - ساوتهمپتون صفر