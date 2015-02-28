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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۲۹

هفته بیست و هفتم لیگ برتر انگلیس؛

پیروزی منچستر یونایتد برابر ساندرلند/ یاران سابق کارت قرمز گرفتند

پیروزی منچستر یونایتد برابر ساندرلند/ یاران سابق کارت قرمز گرفتند

تیم فوتبال منچستر یونایتد در شبی که بازیکنان پیشین این تیم با دریافت کارت قرمز زمینه های برد شیاطین سرخ را فراهم کردند از سد ساندرلند گذشت تا ۳ امتیاز خانگی این دیدار را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منچستر یونایتد شنبه شب در ورزشگاه اولدترافورد میزبان ساندرلند بود که در پایان این تیم را با دو گل از پیش روی برداشت. هر دو گل این تیم را وین رونی در دقایق ۶۶(پنالتی) و ۸۴ به ثمر رساند. قبل از این دو گل جان اوشی و وز براون دو بازیکن پیشین یونایتد در دقایق ۶۴ و ۶۶ از داور کارت قرمز دریافت کردند تا زمینه های برد شاگردان فن خال را فراهم کنند. منچستر یونایتد با این برد خانگی ۵۰ امتیازی شد و موقتا جای آرسنال را در رده سوم جدول رده‌بندی گرفت.

دیدار منچستر یونایتد و ساندرلند

نتایج دیدارهای همزمان عصر روز شنبه لیگ برتر انگلیس به شرح زیر است:

* برنلی صفر - سوانزی یک
* منچستر یونایتد ۲ - ساندرلند صفر
* نیوکاسل یک - استون ویلا صفر
* استوک سیتی یک - هال سیتی صفر
* وست برومویچ یک - ساوتهمپتون صفر

کد مطلب 2508499

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