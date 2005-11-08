حماس: هيچ درخواستي از اردن براي افتتاح دفاتر خود در امان نكرده ايم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاع رساني فلسطين، يك مقام مسئول جنبش حماس اظهارداشت : بسياري از خبرگزاري ها و رسانه هاي گروهي به نقل از برخي منابع اردني اعلام كرده اند كه حماس از مقامات اين كشور خواسته است تا اجازه دهند دفاتر اين جنبش به اردن انتقال يابد و يك دفتر اطلاع رساني حماس در آن داير شود و پس ازآنكه دولت اردن رهبران حماس را در تاريخ 21/11/1999 از اين كشور تبعيد كرد بارديگربه آنان اجازه ورود به خاك اردن داده شود اكنون با توجه به انتشار اين اخبار جنبش حماس به منظور روشن شدن حقيقت بر نكات زير تاكيد مي كند:

1- چنين اخباري كذب محض است و حماس هرگز چنين درخواستي از اردن نكرده است وحماس معتقد است كه انتشار اين گونه خبرها و اظهارات مغرضانه نوعي اهانت به اين جنبش و سوء استفاده كردن از اعمال فشارهاي وارده به سوريه وجنبش حماس و همه گروه هاي مقاومت است و براي خوش خدمتي به رژيم صهيونيستي مطرح مي شود .رژيمي كه هم اكنون حمله سهمگيني را عليه گروه هاي مقاومت به راه انداخته است .

2- حماس تاكيد مي كند كه هرگزبه دنبال اماكن يا مناطق جايگزين براي خود دركشورهاي مختلف نيست، چه اينكه جايگاه اين جنبش در حقيقت در سرزمين خود و در ميان ملت فلسطين و اردوگاه هاي اطراف فلسطين است.



3- حماس با ياري خداوند و در سايه حمايت امت هاي عربي و اسلامي همچون گذشته هرگز اجازه نخواهد داد تا دشمنان ملت فلسطين و اسلام اين جنبش را تحت محاصره خود قرار دهند .

4- جنبش حماس ضمن تقدير و سپاس از زحمات و تلاش هاي بي دريغ شخصيت هاي اسلامي و ملي اردن كه از اين جنبش حمايت و دفاع كرده اند، اعلام مي كند كه مساله تبعيد برخي رهبران حماس كه شش سال پيش از خانه و كاشانه شان دراردن تبعيد شده اند همچنان معلق مانده است .