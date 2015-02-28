سیره علمای بزرگ شیعه و سنی در وحدت راهنمای انقلاب بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی رستمی عصر شنبه در همایش «امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی» در دانشگاه بوعلی سینا همدان اظهار داشت: تشکل ها و انجمن های دانشگاهی در منطقه غرب برای حفظ و ایجاد وحدت دانشجویان شیعه و سنی تلاش های بسیاری انجام داده اند.

وی با بیان اینکه دانشجویان دانشگاه بوعلی با وجود تفاوت مذهب در یک فضای مناسب قرار دارند، گفت: ۱۰ درصد از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا سنی مذهب هستند.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه بوعلی همدان با بیان اینکه آشنایی اسلام با غرب همیشه پر از درد و رنج و غصه بوده است، افزود: با این حال مسلمانان با درنظر گرفتن عناصر واحد اسلام، فرصت تغییر هویت در اسلام را به دشمن ندادند.

حجت الاسلام رستمی با افزودن این مطلب که فرقه سازی کلید ورود به هویت فرهنگی مسلمانان است، گفت: وهابیت و بهاییت دو مولود خبیث انگلیسی ها هستند و امروز ایران به دلیل آزادی ندادن به فرقه جعلی بهاییت مورد محکومیت نهادهای بشری قرار می گیرد.

وی ادامه داد: امروزه این فرقه ها با گرایش های خاص خود مانند داعش ظاهر شده که بیش از همه اهل سنت را مورد هجوم قرار داده است.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه بوعلی همدان انقلاب اسلامی را آغاز نقطه بازگشت هویت دینی و اسلامی نه فقط برای شیعه که بازگشت اهل سنت به دین دانست و افزود: سیره علمای بزرگ در موضوع وحدت و همگرایی راهنمای انقلاب بوده است.

رئیس حراست دانشگاه بوعلی سینا همدان نیز در این همایش با بیان اینکه راه آسیب زدن به ملت ها ایجاد اختلاف است، اظهار داشت: دشمن همواره از طریق تجزیه و تفکیک توانسته بر ملتی تسلط یابد و آن ملت را تضعیف کند.

مرتضی قائمی با بیان اینکه مسلمانان در دنیا از این ناحیه در فشار هستند، گفت: خوشبختانه ملت ایران به حدی از رشد رسیده که در دهه های اخیر به اختلاف در بین شیعه و سنی دچار نشود.

وی با بیان اینکه باز کردن باب اجتهاد و تفکر از افتخارات اسلام است، عنوان کرد: آگاهی با اختلاف نمی سازد و هرچه آگاهی را بالا ببریم اختلافات کاهش می یابد.

رئیس حراست دانشگاه بوعلی سینا همدان با بیان اینکه می توان مختلف اما متحد ماند، گفت: اختلاف هرگز باعث پیروزی نمی شود و با ایجاد فاصله راه را برای نفوذ دشمن باز می کند.