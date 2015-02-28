بازیکنان از لحاظ روحی در شرایط خوبی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا علی عسگری بعد از تمرین روز شنبه پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفت: شرایط مالی ما یک مقدار ما را اذیت می‌کند. امروز سه، چهار نفر از بازیکنان ما در این خصوص مشکل داشتند. شرایط ما از نظر روحی روانی در حد خوبی نیست چون باشگاه باید ۱۰۰ میلیون تومان مالیات من را بپردازد که این در حالی است که امسال هیچ دریافتی نداشته‌ایم و اموالی هم که سندش بنام من است به علت مشکل مالیاتی از دستم می‌رود.

وی در خصوص مصدومیتش تصریح کرد: پای من بد پیچ خورده و الان درد دارم. فردا وضعیت من مشخص می‌شود و در حال حاضر شرایط خوبی ندارم.

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در پایان در خصوص شایعه اعتصاب بازیکنان اظهار داشت: اصلا چنین چیزی صحت نداشته که ما بخواهیم به خاطر پول بازی نکنیم. اگر می‌خواستیم اعتصاب کنیم همان اواسط فصل این کار را می‌کردیم نه الان. مسئولان باشگاه هم تقصیری ندارند و ما بازیکنان باید شرایط آنها را درک کنیم هر چه باشد تا آخر امسال برای پرسپولیس با تمام وجود بازی می‌کنیم.