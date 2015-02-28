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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۱۵

حسینی در گفتگو با مهر:

نتایج روز اول مسابقات فوتبال مناطق امید باشگاه های کشور اعلام شد

نتایج روز اول مسابقات فوتبال مناطق امید باشگاه های کشور اعلام شد

اهر - مدیر روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان اهر نتایج روز اول رقابت های مرحله اول مسابقات فوتبال مناطق امید باشگاه های کشور که در شهرستان اهر برگزار می شود را اعلام کرد.

سیّد محمّد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مسابقات در چمن ورزشگاه تختی شهرستان اهر برگزار شد، گفـت: طبق برنامه در اولین روز این مسابقات، تیمهای پارسه دانش سهند و علم و ادب تبریز در ساعت ۱۰ صبح و پس از مراسم افتتاحیه بازی اول را انجام دادند که تیم فوتبال پارسه دانش سهند با نتیجه ۱  بر صفر از سد تیم فوتبال علم و ادب تبریز گذشت.

وی ادامه داد: بازی دوم بین تیم های ادب سلماس و ذرت کاران اردبیل در ساعت ۱۲ ظهر برگزار شد که این دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

حسینی سپس با اشاره به اینکه بازی سوم را تیمهای امید ارسباران اهر و بعثت کرمانشاه در ساعت ۱۴ انجام دادند که تیم فوتبال بعثت کرمانشاه با نتیجه ۴ بر صفر از سد تیم فوتبال ارسباران اهر گذشت.

مدیر روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان اهر افزود: در دومین روز، فردا یکشنبه تیم فوتبال بعثت کرمانشاه با تیم فوتبال پارسه دانش سهند، تیم فوتبال ذرت کاران اردبیل با تیم فوتبال علم و ادب تبریز و تیم فوتبال ارسباران اهر با تیم فوتبال علم و ادب سلماس به مصاف هم خواهند رفت.

وی در پایان از تمامی هواداران فوتبال و ورزشدوستان اهری خواست تا با حضور در این مسابقات تیم شهرستان اهر را همراهی و تشویق کنند.

کد مطلب 2508508

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