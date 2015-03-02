به گزارش خبرنگار مهر، احمد نوراللهی در خصوص شرایط فعلی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: ما تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته ایم و برای بازی با بنیادکار کاملا آماده‌ایم. امیدواریم بتوانیم با کسب سه امتیاز این بازی با دست پر به تهران برگردیم.

وی افزود: ما مثل بازی لخویا کاملا آماده هستیم. در دیدارهای گذشته هم بازیهای خوبی به نمایش گذاشتیم اما در بازی با لخویا توپ هایمان به گل تبدیل شد. ما در بازی با ذوب آهن، ملوان و صبا عملکرد خوبی داشتیم اما نمی توانستیم به گل برسیم.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: بعد از برد مقابل لخویا روحیه خوبی گرفتیم و امیدوارم در دیدار مقابل بنیادکار هم بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم.

بازیکن جوان تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص حضورش در تیم امید افزود: فعلا اجازه حضور در تمرینات تیم امید را به من نداده اند. می دانم که اولویت با تیم ملی است اما این روزها اردو برگزار می شود. برای بازیهای رسمی امیدوارم بتوانم در خدمت تیم امید باشم.