محصولات کشاورزی ایران به نام دیگر کشورها صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اخوان نسب عصر امروز در نشست هم اندیشی مجمع تشکل ها و فعالان اقتصادی استان اصفهان اظهار داشت: چهارسال پیش به عنوان نخستین بانو پس از ۷۹ سال گذر از عمر اتاق بازرگانی اصفهان در این اتاق حضور یافتم.

وی با بیان اینکه استراتژی و اهداف اتاق تبیین شده است، افزود: امیدواریم در اتاق آینده با نگاهی به سیاست های کلان کشور با رعایت اخلاق و چارچوبهای ارزشی خودمان حرکت و هدف ما این است که در اتاق آینده به دور از حاشیه دست و پاگیر اتاق گذشته جهت خدمت به اعضای اتاق حرکت کنیم.

رئیس کمیسیون بانوان اتاق ایران با بیان اینکه اتاق بازرگانی بازوی مشورتی سه قوه محسوب می شود، تاکید کرد: از جمله اهداف ما در دوره آتی تعیین اولویت های اقتصادی کشور و همگرایی و وحدت گرایی میان فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی است.

تقویت بخش بازرگانی در اتاق موجب موفقیت در بازارهای جهانی خواهد شد

وی با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی مشکلات عدیده داریم، ادامه داد: برخی محصولات کشاورزی ما مانند زعفران رتبه نخست دنیا را دارد اما اکنون حاصل دسترنج کشاورزان ما به اسم کشورهای دیگر تمام می شود و این امر به دلیل محدودیت ارتباطی ما با دنیا است.

اخوان تاکید کرد: تقویت بخش کشاورزی در اتاق بازرگانی موجب موفقیت این بخش در بازارهای جهانی نیز خواهد شد.

وی اضافه کرد: در سطح کلان کشوری یکی از اهداف ما باید به نوعی باید در بخش خصوصی تعریف شود و این نکته نیز حایز اهمیت است که بلوغ بخش خصوصی در گرو خرد جمعی است.

محمد قاسمی