حضور آیت الله نوری همدانی در تاریخ ورامین ماندگار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی نوری همدانی در جریان سفر سه روزه به جنوبشرق استان تهران از روز دوازدهم تا چهاردهم اسفندماه به شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت سفر کرده و ضمن دیدار با علمای این مناطق با مردم هر یک از شهرستان ها به گفتگو می نشینند.

آیت الله العظمی نوری همدانی در اولین گام سفر سه روزه خود به شهرستان ورامین سفر خواهند کرد و روز سه شنبه ساعت چهار بعدازظهر در میدان مصلای این شهرستان واقع در جنب سالن شهید گلعباسی مورد استقبال مردم متدین این دیار قرار خواهند گرفت.

مسئولان شهرستان ورامین با برگزاری جلسات متعدد ستادی، خود را مهیای استقبال از این مرجع عالقیدر کرده و در گفتگوهای جداگانه از برکات و دستاوردهای این سفر فرهنگی و معنوی برای دیار ۱۵ خرداد می گویند.

مردم ورامین پیوند خود با مرجعیت را به نمایش می گذارند

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور یکی مرجع عالیقدر در شهرستان ورامین پس از یازده سال اظهار داشت: در سال ۸۲، رهبر معظم انقلاب اسلامی با سفر به شهرستان ورامین موجب تحول در این شهرستان شدند، سفری که تا سالها در اذهان مردم این شهرستان باقی مانده است.

امام جمعه ورامین افزود: حضور آیت الله العظمی نوری همدانی در شهرستان ورامین قطعا برکات و دستاوردهای بزرگی را برای این شهرستان به ارمغان خواهد آورد و مردم این دیار با حضور با صلابت خود در برنامه های روز سه شنبه، بار دیگر پیوند خود را مرجعیت نشان خواهند داد.

وی ادامه داد: مردم شهرستان ورامین همواره چه قبل و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در خط ولایت و مرجعیت بوده و هستند و در مراسم استقبال از آیت الله العظمی نوری همدانی بار دیگر این پیوند را به معرض نمایش خواهند گذاشت.

سفر آیت الله نوری همدانی مایه برکت برای شهرستان ورامین است

نماینده مردم ورامین، پیشوا، قرچک در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خوشحالی مردم این منطقه از حضور یک مرجع عالیقدر اظهار داشت: حضور آیت الله العظمی نوری همدانی در شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک مایه خرسندی و مباهات مردم این دیار است.

سید حسین نقوی حسینی افزود: قطعا حضور آیت الله العظمی نوری همدانی در شهرستان های جنوبشرق استان تهران مایه برکت بوده و دستاوردهای بزرگ و مهمی را برای این مناطق به همراه خواهد داشت.

حضور آیت الله نوری همدانی زمینه ساز ایجاد یک حرکت فرهنگی است

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین افزود: مردم شهرستان ورامین خود را مهیای استقبال از این عالم ربانی که مواضع روشنی در دفاع از انقلاب اسلامی و محکومیت فتنه ۸۸ دارند، می کنند و قطعا حضور آیت الله نوری همدانی در تاریخ ورامین ماندگار می شود

عباس برکان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان در مراسم استقبال و دیدار مردمی آیت الله نوری همدانی در ورامین گفت: خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان همواره در خط مقدم دفاع از ارزش های اسلامی قرار داشتند و در روز سه شنبه نیز پیشگام مردم ورامین در مراسم استقبال از آیت الله نوری همدانی شرکت می کنند.