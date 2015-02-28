توضیحات معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش در مورد پرواز میگ ۲۹

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نصیرزاده معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبر ضمن تکذیب سقوط هواپیما در غرب تهران گفت: تمام هواپیماهای ما امروز پروازهای آموزشی عادی روزانه خود را داشتند و این هواپیماها به سلامت بر زمین نشسته اند.

وی تصریح کرد: هواپیمایی که امروز بر فراز تهران مشاهده شد، یک جنگنده از نوع میگ ۲۹ بوده که پرواز آموزشی داشته و سالم بر زمین نشسته است.

بنابر این گزارش عصر امروز یک فروند جنگنده از نوع میگ ۲۹ بر فراز آسمان تهران مشاهده شده است که برخی سایت های خبری ادعا داشتند این هواپیما در غرب تهران سقوط کرده است.