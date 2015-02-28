هشدار در خصوص افزایش سرقت در ایام پایانی سال

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد عصر شنبه در آخرین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم سال ۹۳ اظهار داشت: امیدواریم در سال آتی با یک برنامه دقیق تر و کاربردی تر مسائل مربوط به پیشگیری از وقوع آسیب ها و جرم را دنبال کرده و با هم اندیشی آثار و برکات پیشگیری از وقوع جرم در جامعه ظهور و بروز پیدا کند.

وی ادامه داد: هر سال که می گذرد بر تجربیات ما اندوخته خواهد شد و امیدواریم تجربیاتی که تاکنون داریم این یک خمیرمایه ای برای اقدامات بهتر و کاربردی تر باشد.

موحد با بیان اینکه قوه قضائیه خصوصا معاونت پیشگیری از وقوع جرم نگاهش میدانی است، افزود: اما متاسفانه خلاء کارهای میدانی و عملیاتی در جامعه همچنان احساس می شود.

وی ادامه داد: برای سال آینده باید برنامه ای متفاوت با سنوات گذشته در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تدوین شود و به صورت جدی در بحث میدانی و عملیاتی کار شود چرا که اگر به صورت میدانی کار نکنیم به نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت.

موحد با اشاره به اینکه یکی از شرایط تولید و وقوع جرم بحث شرایط زمانی است، اظهار داشت: ایام ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ایام خاص سرقت است و در کل کشور بیشترین نرخ وقوع جرم سرقت در این زمان است که استان ما مستثنی از این امر نیست و سرقت یکی از ۱۰ جرم مشخص شده در استان کرمان می باشد.

وی یادآور شد: مسئولان مربوطه برنامه های لازم برای پیشگیری از جرم و سرقت در این ایام که سارقین از فرصت و فضا سو استفاده می کنند و معمولا دست به سرقت می زنند داشته باشند.

وی با تاکید بر این مطلب که بنا به نظریه قضات؛ معتادین در خیابان ها نقش بسزایی در سرقت های خرد دارند، افزود: رقم از نظر آمار یا نرخ وقوع جرم نرخ سیاه، نرخ قانونی و نرخ قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه نرخ سیاه نرخی است که جرمی اتفاق می افتد اما اعلام نمی شود افزود: اعلام آن مقرون به صرفه نبوده و هزینه بردار است و گاهی اوقات نیز ملاحظات خویشاوندی، محلی، قبیله ای و همسایگی است و به دلیل گذشت جرم ها اعلام نمی شود.

وی همچنین افزود: سازمان پیشگیری از وقوع جرم طبق برنامه هایی که در سال های گذشته در ایام عید داشته اند نیاز به یک طرح فوق العاده برای پیشگیری از سرقت داشته که امسال هم امیدواریم این برنامه با دقت بیشتر و کارآمدتر نسبت به سنوات گذشته اعلام شود تا شاهد کاهش جرم و سرقت در این ایام باشیم و بتوانیم آسایش خاطر بیشتری را برای مردم در این ایام فراهم کنیم.

وی در پایان گفت: بهتر است روی چند جرم که بیشترین فراوانی دارند تمرکز کرده و برای آن ها برنامه های خاصی را طراحی و اجرا کنیم تا نتیجه بگیریم.