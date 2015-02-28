ابراز همدردی روحانی با دولت و ملت افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد اشرف غنی

رییس جمهوری اسلامی افغانستان

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

خبر وقوع بهمن در برخی از استان های افغانستان به ویژه در دره پنجشیر و کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان جناب عالی موجب تأسف و تألم گردید.

ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی اینجانب، دولت و ملّت جمهوری اسلامی ایران به آن جناب، دولت و ملّت شریف افغانستان، اعلام می دارم ملّت جمهوری اسلامی ایران که همواره در همه ادوار و دوران سخت تاریخ معاصر افغانستان در کنار ملّت همسایه و مسلمان افغانستان بوده، در این حادثه دردناک نیز خود را شریک مصیبت بزرگ این ملّت به حساب می آورند.

لازم می دانم همچون همیشه،آمادگی دولت و ملّت بزرگ ایران را برای ارسال کمک های مورد نیاز اعلام نمایم.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیّت جناب عالی و نیک بختی و سرافرازی دولت و ملّت مسلمان افغانستان را مسألت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران