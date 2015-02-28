لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی زمین/تاغ زارهای کرمان تعیین تکلیف شوند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد بعدازظهر شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان اظهار داشت: اراضی ای که در قالب های مختلف به اشخاص حقوقی و حقیقی واگذار شده یا می شود اگر در چارچوب مقررات نباشد باعث درگیری هایی میان مردم و دستگاه های مختلف می شود.

وی با تاکید بر این امر که تمامی سازمان ها، نهادها و مسئولان در کرمان در زمینه واگذاری اراضی دولت قوانین را مدنظر قرار دهند، گفت: متاسفانه بخشداران، شوراهای شهر و روستا اراضی دولتی را بدون اختیار قانونی واگذار می کنند و این امر منجر به لاینحل باقی ماندن این مسائل می شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت المال رسالت سنگینی را بر عهده دارد، اظهار داشت: مدیران باید در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال شرکت کرده و درگیر مسائل این شورا باشند تا با اتخاذ سیاست ها و تدابیر برای هماهنگی و هم افزایی و صیانت از حقوق عمومی و بیت المال که مهم ترین اهداف برگزاری شورای حفظ حقوق بیت المال است به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: اگر بحث های وارد شده در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال پیگیری نشوند و تنها کار این شورا ایجاد مصوبه باشد غیر از هزینه بر بودن اثر دیگری نخواهند داشت بنابراین تاکید بر آن است که مدیران مشکلات حوزه های مختلف را در شورای حفظ حقوق بیت المال ارائه دهند.

موحد با توجه به تصرفاتی که در تاغ زارهای استان صورت گرفته است، بیان داشت: محدوده تصرفات تاغ زارها باید مشخص و ضبط و ثبت شود.

وی در ادامه افزود: پرونده های مرتبط با تاغ زارهای کرمان باید با سرعت بیشتری پیگیری و تعیین تکلیف شوند و در این زمینه کمیته ای باید تشکیل شود تا روند رسیدگی به پرونده ها و صدور حکم با سرعت بیشتری انجام گیرد.

موحد در پایان گفت: با ایجاد یک بانک اطلاعاتی زمین در کشور می توان در شناخت مردم و دولت برای اراضی خود کمک کرد تا آن ها با آگاهی اقداماتی را که می خواهند بر روی زمین های خود انجام دهند.

محمدعلی توحیدی فرماندار کرمان نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: برای مشخص کردن نقطه به نقطه میزان تصرفات یا واگذاری های انجام شده در تاغ زارها نیاز به تهیه اطلس تاغ زارها است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز تاکید کرد: پیگیری های لازم برای حفظ تاغ زارها در اطراف کرمان باید صورت پذیرد چرا که این تاغ زارها در جلوگیری از بروز آلودگی ها و ریزگردها تاثیر بسزایی دارد.

عبدالرضا ناظری در ادامه یادآور شد: متاسفانه هر ساله با وجود پیگیری هایی که در این زمینه انجام می شود اما شاهد تصرف بخشی از تاغ زارها هستیم.

وی با بیان اینکه نصب بنرهای اطلاع رسانی در تاغ زارهای شهر کرمان می توان تا حدودی از این آسیب جلوگیری کند، گفت: نیروهای منابع طبیعی باید در تاغ زارها حضور جدی داشته باشند و نیروی انتظامی نیز برای برخورد جدی با تخریب کنندگان تاغ زارها اعلام همکاری می کند و آمادگی دارد تا در این زمینه همکاری های لازم را به عمل آورد.