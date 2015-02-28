تظاهرات شهرک نشینان صهیونیست علیه لیونی و هرتزوگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، در تظاهرات علیه «زیپی لیونی» رهبر حزب جنبش (هاتنوا) و «ایساک هرتزوگ» رهبر حزب کار در شمال منطقه وادی آرا 6 نفر بازداشت شدند.

لیونی و هرتزوگ سران ائتلاف جدید انتخاباتی علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر امروز طی سفری تبلیغاتی از مناطق شهرک نشین در این منطقه دیدن کردند.

در پی اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در سرزمین های اشغالی سران دو حزب چپگرای میانه اسرائیل از ائتلاف خود برای شکست دادن نتانیاهو خبر دادند.

انتخابات کنیست رژیم صهیونیستی در حالی در روز بیست و ششم اسفند برگزار خواهد شد که نظرسنجی ها از بالابودن بخت احزاب راست از جمله حزب لیکود به رهبری نتانیاهو برای پیروزی در این انتخابات حکایت دارد.