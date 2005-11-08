مسابقات فوتبال جام مرحوم يونس شكوري از فردا آغاز مي شود// پرسپوليس و پاس غايبان بزرگ

به گزارش خبرنگار"مهر" در اين دوره ازمسابقات ، پيشكسوتان براي نخستين بار روي چمن مصنوعي به عرضه مهارت ها فني خود مي پردازند و به همين خاطر مصدوميت پيشكسوتان به حداقل خواهد رسيد. كميته برگزار كننده اين دوره از مسابقات كه متشكل از ملي پوشان سابق (منصور امير آصفي - غلامحسين نوريان - نادر لطيفي) هستند در روز يكشنبه گذشته با حضور نمايندگان تيمها در چهار رده سني نسبت به نام نويسي اقدام كردند كه در نهايت 40 تيم در اين دوره از مسابقات با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت .

براين اساس تيم هاي هما، راه آهن، كيان، دارايي، ياران، شيرودي، برق،عقاب، بانك تجارت،عدالت، اكباتان، بنياد شهيد و ملوان انزلي شركت كنندگان رده سني چهل سال هستند و تيمهاي كيان ، ياران، شيرودي، اكباتان، عقاب، آتش نشاني، ملوان انزلي و ملوان تهران در رده سني 45 تا 50 سال ثبت نام كرده اند.

در رده سني 50 تا 55 سال ده تيم هما ، استقلال ، راه آهن ، كيان ، آرارات ، ياران ، شيرودي ، بانك تجارت ، اكباتان و بانك ملت حضور دارند و در رده 55 سال به بالا تيم هاي نادر، شعاع ، هما ، استقلال ، تهرابخوان ، راه آهن ، كيان ، دارايي، آرارات، ياران، بانك سپه وآتش نشاني با يكديگر رقابت خواهند كرد.

در اين دوره ازمسابقات تيم پرسپوليس كه آمادگي خود را در تمامي رده ها توسط محمود كلهر اعلام داشته بود ازحضوردر اين دوره از مسابقات كناره گيري كرد كه اين اقدام تيم پيشكسوتان پرسپوليس ابهامات بسياري را برانگيخت . ضمن اينكه تيم پاس ازآغاز تمايلي براي شركت در مسابقات نشان نداد.

طبق برنامه تنظيم شده اين مسابقات از ساعت 13 فردا چهارشنبه بين دو تيم برق و بانك تجارت در رده سني چهل سال آغاز خواهد شد و پس از آن تيمهاي ياران وآتش نشاني در رده سني 45 سال بازيها را ادامه مي دهند. بازي سوم اين روز بين تيمهاي كيان وبانك تجارت در رده سني 50 سال انجام خواهد شد و بعد از آن در رده سني بالاي 55 سال تيمهاي نادر و آتش نشاني در آخرين بازي چهارشنبه به مصاف يكديگر خواهند رفت .