لزوم رعایت نرخ سودعقود مبادله ای/معرفی۵بانک متخلف به هیئت انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اصغر میرمحمد صادقی شامگاه شنبه در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل سالن جلسات استانداری لرستان در سخنانی با اشاره به گلایه برخی فعالان اقتصادی از نرخ بیش از ۲۲ درصد سود تسهیلات در برخی بانکها به رغم مصوبه شورای پول و اعتبار اظهار داشت: نرخ سود بانکی مصوب در شورای پول و اعتبار برای عقود مبادله ای ۲۲ درصد اعلام شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون مدیرعامل بانک مرکزی کشور چهار بار مدیران عامل بانکها را خواسته اند و این موضوع را متذکر شده اند یادآور شد: در این زمینه پنج یا شش بانک نیز به دلیل عدم رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار به هیئت انتظامی ارجاع شده اند.

میرمحمد صادقی عنوان کرد: این برای نخستین بار است که بانکهای متخلف در این زمینه به هیئت انتظامی معرفی می شوند که این بانکها شامل مجازات های سنگینی خواهند شد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود ۲۲ درصدی مربوط به عقود مبادله ای است افزود: اما در نرخ مشارکت میزان سود آزاد بوده و بر اساس بازدهی طرح از سوی بانکها محاسبه می شود.

میرمحمد صادقی با تاکید بر اینکه در عقود مبادله ای به طور قطع نباید نرخ سود از ۲۲ درصد تجاوز کند یادآور شد: هر کدام از فعالان اقتصادی و صاحبان واحدهای تولیدی اگر در مورد تخلف بانکها در این زمینه مواردی دارند با سند و دلیل و مدرک اعلام کنند تا پیگیری شود.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی در زمینه نرخ سود تسهیلات بانکی محکم ایستاده است که ۲۲ درصد در مورد عقود مبادله ای اعمال شود.