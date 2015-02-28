تیم هندبال هدف پویان قم راهی مرحله یک چهارم نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هندبال لیگ دسته اول بانوان باشگاه‌های کشور شامگاه شنبه در قم ادامه یافت و یکی از دو نماینده هندبال قم در نخستین مسابقه خود موفق به کسب برتری شد تا به صعود امیدوار شود.

تیم هندبال هدف پویان قم که امسال به همراه تیم پاسارگاد قم در لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور شرکت کرده است در دومین دیدار خود به مصاف دیگر تیم قمی، پاسارگاد قم رفت و برابر این تیم به برتری رسید.

در این مسابقه هر دو تیم از ابتدای مسابقه با ارائه یک بازی پایاپای برای کسب پیروزی تلاش کردند اما این مسابقه در ‌‌‌نهایت با تساوی ۲۴ بر ۱۳ به سود هدف پویان قم به پایان رسید تا نماینده قم به یک پیروزی با ارزش دست پیدا کند.

هدف پویان با کسب این پیروزی و با توجه به برتری قاطع ۲۳ بر ۱۳ خود برابر تیم هندبال البرز در نخستین مسابقه به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد تا یک گام دیگر به راهیابی به لیگ بر‌تر هندبال بانوان کشور نزدیک‌تر شود.

تیم هدف پویان قم نیز سال گذشته با کسب عنوان قهرمانی لیگ دسته دوم هندبال بانوان کشور به دسته اول صعود کرد و امسال برای راهیابی به لیگ بر‌تر تلاش می‌کند در حالی که الناز قاسمی، مرضیه افشاری راشدی و فاطمه خلیلی بهفر ۳ بازیکن ملی پوش تیم هندبال هدف پویان قم را تشکیل می‌دهند.

علاوه بر این ۳ بازیکن، فاطمه رادصفت، فاطمه رجبی، فاطمه مریدی، زهرا احمدی، منیره سادات برقعی، مهدیه کرمانی، زهرا شکوهی، زهرا خوش لهجه، نوریه عباسی، منیزه دارابی، فرشته شکوهی و بهاره نوروزی نفرات هدف پویان در لیگ دسته اول کشور را تشکیل می‌دهند و زهرا احمدی نیا به عنوان سرمربی و اکرم السادات حسینی به عنوان سرپرست در کادر تیم حضور دارند.

بانوان هندبالیست قم در قالب تیم هدف پویان چندی پیش در مسابقات پایگاه‌های هندبال بانوان کشور در رده سنی جوان مقام قهرمانی کشور را از آن خود کردند و حضور ۲ تیم قمی در لیگ دسته اول کشور حاکی از رشد هندبال بانوان قم است.