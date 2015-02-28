بخش کمی از تسهیلات ۱۵۰۰ میلیاردی اختصاصی به لرستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی شامگاه شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان بر ضرورت رفع مشکلات بخش خصوصی در این استان تاکید کرد و اظهار داشت: استان لرستان در چرخه توسعه نیافتگی افتاده و برای خروج از این مدار چاره ای جز توجه به بخش خصوصی و حمایت از این بخش وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی اجازه ورود دولت به حوزه سرمایه گذاری را نمی دهد عنوان کرد: از طرف دیگر دولت هم منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف را ندارد.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حمایت بانکها از بخش خصوصی در استان تاکید کرد و گفت: در زمینه پرداخت سرمایه در گردش بانکها به کمک فعالان اقتصادی بیایند.

چگنی در بخش دیگری از سخنان خود به سرانه درآمدی مردم استان لرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر متوسط سرانه درآمدی مردم استان کمتر از میانگین کشوری بوده که با این تفاسیر پس انداز در استان لرستان نیز کم است.

وی با بیان اینکه منابع بانکی استان نیز محدود است ادامه داد: در حال حاضر منابع بانکی استان لرستان سه هزار میلیارد بوده و این در حالیست که میزان مصارف بانکی استان ما شش هزار میلیارد تومان است.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان بر ضرورت توجه خاص و ویژه بانک مرکزی به استان لرستان تاکید کرد و گفت: در سفر رئیس جمهور به لرستان هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای واحدهای اقتصادی استان در نظر گرفته شد و این در حالیست که به دلیل گرفتاریهای موجود در سیستم بانکی استان هنوز این امر به طور کامل منجر به نتیجه نشده و تنها بخش کمی از این تسهیلات پرداخت شده است.

چگنی با بیان اینکه تحریم ها، مشکلات بازار ارز، عدم تامین سهم تولید در هدفمندی یارانه ها موجب ایجاد مشکلات فراوانی برای واحدهای تولیدی شده است عنوان کرد: در این راستا برای حل مشکلات هر کدام از واحدهای تولیدی استان باید یک نسخه خاص پیچیده شود.

وی با تاکید بر ضرورت عارضه یابی در زمینه وضعیت واحدهای تولیدی استان ادامه داد: پس از این عارضه یابی برای هر کدام از واحدهای اقتصادی باید یک نسخه ویژه و خاص در نظر گرفته شود چرا که بخش عمده ای از مشکلات مربوط به واحدها از اراده فعالان اقتصادی خارج بوده است.