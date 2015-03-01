۱۲۰ میلیارد تومان وام ضروری به فرهنگیان استان کرمان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جهانگیری شنبه شب در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت کارکرد فرهنگی در آموزش و پرورش گفت: این مسئله بعد از پیروزی انقلاب مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه خروجی آموزش و پرورش باید انسان های فرهیخته باشند، تصریح کرد: نهاد تربیتی در کنار نهاد آموزشی فعالیت می کند و هر سال شاهد رشد و بالندگی در این زمینه هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ادامه داد: در ساختار مدارس و ادارات آموزش و پرورش توجه ویژه ای به توجه به قرآن، نیازهای پرورشی و فکری شده است.

جهانگیری با اشاره به اینکه معلمین پرورشی مدیریت فرهنگی مدارس را بر عهده دارند، افزود: معلمان مدارس تنها معلمان آموزشی نیستند بلکه در کنار آموزش نکات تربیتی و پرورشی را نیز مدنظر قرار می دهند.

افراط و تفریط در مسائل تربیتی کارساز نیست

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: افراط و تفریط در مسائل تربیتی نمی تواند کارساز باشد.

وی با بیان اینکه آموزش ها در مدارس باید به گونه ای باشد که بتواند فرد را در عرصه عملی هدایت کند، افزود: در تلاش هستیم که نکات آموزشی بنا به شرایط و درک دانش آموزان به آنها بازگو شود.

جهانگیری ارتقاء کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس را راهبرد اصلی در وزارت آموزش و پرورش دانست و ابراز داشت: در گذشته قاعده های کمی مدنظر بود اما امروز این رویکرد پاسخگو نبوده و کیفیت بخشی اصل برنامه های آموزش و پرورش است.

سامان دهی و بهسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش

وی بیان داشت: یکسری سیاست ها برای این اصل پیش بینی شده است که یکی از مهم ترین این سیاست ها ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی است.

جهانگیری به نقش نیروی انسانی در آموزش و پرورش اشاره و تصریح کرد: اگر نیروی انسانی توانمند و دارای دانش بالا باشد می تواند امر آموزش و پرورش را هدایت کند.

وی با اشاره به حضور چهار هزار و ۷۰۰ نیرو در آموزش و پرورش استان کرمان ابراز داشت: استقرار نیرو به تناسب توان و رشته تحصیلی در جایگاه خود اقدامی بزرگ به شمار می رود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان یادآور شد: سال تحصیلی امسال بدون کوچکترین دغدغه آغاز شد و از دورافتاده ترین نقاط استان تا مرکز کرمان معلمان در کلاس های درس حضور یافتند.

جهانگیری گفت: توانمندسازی حرفه ای و شغلی معلمان براساس شرایط و نیاز مناطق در دستور کار قرار دارد.

وی معلمان را در تحول فکری و یادگیری دانش آموزان موثر دانست و ابراز داشت: باید از این ابزارها برای افزایش کیفیت استفاده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ادامه داد: هرچه بتوانیم در راستای اصلاح امور آموزش و پرورش گام برداریم خروجی مناسب تری خواهیم داشت.

جهانگیری در ادامه یکی از راه های رسیدن به اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی را ورود به مقوله نیروی انسانی دانست و افزود: باید دولت و نظام به جامعه آموزش و پرورش توجه ویژه داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: باید در کنار استفاده بهینه از منابع؛ به آزادسازی منابع را نیز مدنظر قرار دهیم.

میزان ورودی نیروی انسانی به آموزش و پرورش صفر بوده است

جهانگیری ورودی نیروی انسانی به آموزش و پرورش طی سال جاری را صفر دانست و افزود: این در حالی است که حداقل هزار و ۳۰۰ نفر از فرهنگیان استان کرمان طی مدت گفته شده بازنشسته شده اند.

وی در خصوص هوشمند سازی مدارس ابراز داشت: هوشمندسازی مدارس به تناسب تکنولوزی که با آن روبرو هستیم یک اصل است و یکی از رسالت های آموزش و پرورش آموزش استفاده صحیح از همه امکانات و ابزارهاست.

جهانگیری از خریداری بالغ بر یک میلیارد تومان تجهیزات مورد نیاز روز برای مدارس طی سال ۹۲ خبر داد و افزود: برای این منظور طی سال جاری ۱.۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است و در حال خریداری تجیهزات هستیم.

وی با تاکید بر اینکه دانش آموزان نباید بیگانه با ابزار تکنولوژی باشند، گفت: باید شیوه استفاده صحیح از ابزارها و شبکه های اجتماعی را به دانش آموزان آموزش دهیم.

جهانگیری در خصوص میزان آمادگی آموزش و پرورش کرمان برای تغییراتی که در پایه های تحصیلی طی سال آینده به وجود خواهد آمد، گفت: برنامه ریزی ها در این خصوص در حال انجام بوده و آمار و اطلاعات تمامی دوره های آموزشی کاملا مشخص و قابل اصلاح و استفاده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: در سال تحصیلی آینده در کاهش یک پایه در یک دوره و افزایش یک پایه در دوره دیگر با مشکلی مواجه نخواهیم بود.

اشتغالزایی برای ۵۳۶ نیروی بومی

جهانگیری گفت: به منظور ساماندهی نیروی انسانی بخشی از مدارس طی سال گذشته به صورت مشارکتی اداره شدند.

وی بیان داشت: براین اساس ۱۱ هزار دانش آموز تحت پوشش قرار گرفتند و برای ۵۳۶ نفر نیروی بومی اشتغالزایی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در خصوص تصادفات اخیر در جنوب کرمان که منجر به کشته شدن تعدادی از دانش آموزان شد، گفت: مسئولیت ما در بازه زمانی حضور دانش اموز در مدرسه است و از زمانی که فرد وارد فضای مدرسه می شود تا خروج وی آموزش و پرورش مسئول است.

وی با اشاره به وقوع این حوادث خارج از محیط مدرسه ابراز داشت: با توجه به اینکه فاصله خانه تا مدرسه در مدرسه تاثیرگذار است آمادگی خود را برای همکاری با والدین متقاضی استفاده از شرکت ها و موسسات برای تردد فرزندان اعلام کنیم.

جهانگیری یادآور شد: در این خصوص مکاتبه هایی با بخش های متولی رعایت مقررات آموزش و پرورش داشته ایم.

وی ادامه داد: از شش هزار واحد آموزشی استان کرمان ۵۳۷ واحد غیردولتی هستند که از ۵۱۰ هزار دانش آموز استان ۷۰ هزار نفر در این واحدها مشغول کسب علم و دانش هستند.

جهانگیری یادآور شد: ۱۴.۵ درصد دانش آموزان استان کرمان تحت پوشش مدارس غیردولتی قرار دارند.

اعطای ۱۲۰ میلیارد تومان وام به فرهنگیان

وی بیان داشت: با تکیه بر ظرفیت های دورنی می توان بخشی از مشکلات را برطرف کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان یادآور شد: یکی از ظرفیت های حضور ۴۷ هزار کارمند و ۳۰ هزار بازنشسته فرهنگی در آموزش و پرورش است که ماهانه مبلغی به حساب آنها واریز می شود.

وی تغییر حساب ها از بانکی به بانک دیگر را اقدامی جدید ندانست و افزود: تصمیم گرفته شده که هر بانکی بتواند خدمات و تسهیلات بیشتری به فرهنگیان ارائه کند حساب ها در آن بانک باشد.

جهانگیری با اشاره به اینکه تفاوت در بانک در تفاوت نوع تسهیلات ارائه دهنده است، افزود: تعدادی از حساب های فرهنگیان از بانک ملی به بانک کشاورزی انتقال داده شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: سه هزار و ۲۱ نفر در شمال برابر ۱۶ میلیارد تومان و در جنوب استان هزار و ۱۴ نفر برابر پنج میلیارد تومان تسهیلات بانک کشاورزی را دریافت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه بانک ملی نیز تسهیلاتی را برای فرهنگیان پیش بینی کرده است، گفت: صندوق وام ضروری طی یک سال مالی گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان وام با سود یک درصد به فرهنگیان پرداخت کرده است.