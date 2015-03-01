تغییر ۴۰ درصدی رفتار ترافیکی با اجرای طرح خط سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مرتضی جعفرپور عنوان کرد: در راستای آرمان بلند آسمان آبی و زمین پاک، پروژه ای مختص به نمادسازی خط سفید با عنوان زبان هدایت طراحی شده است که اجرای آن از شهریور ماه امسال به شکل پایلوت در مناطق ۶ و ۸ آغاز شده و تا پایان آذر اقدامات مربوط به زیرساخت و مدیریت اعمال قانون از طریق هوشمند سازی تکمیل شد.

وی افزود: تمرکز بر مباحث فرهنگی و اجتماعی و همکاری مردم و مسئولان به منظور فرهنگ سازی و تغییر رفتارهای ترافیکی از دیگر گام های اجرای طرح خط سفید است که می تواند به افزایش بهره وری طرح کمک کند.

مشاور فرهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه از پایان آذر ماه عملیات تامین زیرساخت ها برای اجرای طرح خط سفید در ۲۰ منطقه از تهران آغاز شد، گفت: تمامی اقداماتی که در مناطق ۶ و ۸ با رویکرد آزمون و خطا اجرا شد با نتایج خوبی همراه بود و از این رو، به دستور شهردار تهران از پایان آذر مجموعه فعالیت های مربوط به زیرساخت سازی در ۲۰ منطقه از تهران شروع شد و طبق برنامه ریزی ها قرار است تا ۲۹ اسفند به پایان برسد.

حجت الاسلام جعفرپور در ادامه یادآور شد: ممکن است برودت هوا در ماه های پایانی سال فرصت اتمام عملیات زیرساخت سازی را در تمامی مناطق به ما ندهد. بر این اساس، مصمم هستیم تا با استفاده از فرصت روزهای نخست سال آینده تا ۱۵ فروردین طرح نمادسازی خط سفید را در تمامی مناطق ۲۲ گانه تکمیل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران بسترهای لازم برای رفتار صحیح ترافیکی را در اختیار مردم قرار داده است، عنوان کرد: ما سعی کردیم در مرحله اول بستر رفتار صحیح ترافیکی را در اختیار مردم بگذاریم و در مرحله بعد از مردم رفتارهای درست ترافیکی را مطالبه کنیم به این امید که طبق وعده دکتر قالیباف از ابتدای مهر ماه سال آینده، شاهد شهر بهتری باشیم.

رئیس شورای سیاست گذاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه اقدامات شهرداری به این معنی نیست که مشکل ترافیک کاملاً حل می شود، بیان کرد: حل ترافیک تهران تابع مدیریت یکپارچه شهری است اما با اقدامات کنونی می توان وضع موجود را منظم کرد، شبیه آن چه که این روزها در پل صدر و تونل توحید اتفاق می افتد.

حجت الاسلام جعفرپور در ادامه با اشاره به دستاوردهای اجرای طرح خط سفید در مناطق ۶ و ۸ گفت: آمار و اقام نشان می دهد که اجرای طرح خط سفید در مناطق ۶و ۸ طی چند ماه اخیر با دستاوردهای قابل توجهی همراه بود. به طوری که در حال حاضر تغییر رفتارهای ترافیکی در مناطق مذکور به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است و ۹۰ درصد از موتورسواران این مناطق حریم گذرگاه عابر پیاده را رعایت می کنند.

وی افزود: ما می توانیم ادعا کنیم که امروز شاهد تغییر رفتار ترافیکی مردم هستیم و مصداق این امر هم در محور طالقانی از غرب به شرق کاملاً مشهود است؛ به طوری که در این محدوده میزان رفتارهای آشفته به واسطه تامین زیرساخت ها، کانال های عبور عابرپیاده و خودورها قبل از تقاطع ها کاهش یافته است.

مشاور فرهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه در مناطق ۶ و ۸ توسط پلیس و با همکاری مرکز کنترل ترافیک، حرکات و رفتار رانندگان تاکسی، اتوبوس و آژانس ها توسط دوربین های مرکز کنترل ترافیک رصد می شود گفت: در صورت مشاهده هر گونه تخلف خودروهای حمل و نقل عمومی در مناطق مذکور در مرحله اول قبض های ارشادی و در صورت تکرار قبض های جریمه صادر می شود.