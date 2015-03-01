به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم که حاضران در تالار خلیج فارس بعد از قرائت کلام الله مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران چندین بار شعار «مرگ بر آمریکا» را سر دادند، به دلیل بستری شدن سیدمسعود شجاعی طباطبایی دبیر هنری جایزه بزرگ «مرگ بر آمریکا» در بیمارستان که به واسطه شدید شدن عوارض ناشی از استنشاق گاز شیمیایی رخ داده بود، محمدحسین نیرومند روی صحنه رفت تا سخنرانی کند.



انتقاد از نبود نشانه‌های انقلابی در طرح میدان انقلاب



وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به بخشی از تاریخ شکل گیری انقلاب اسلامی و حضور هایزر آمریکایی در ایران و کشتار میدان ژاله به دستور او و همچنین حضور مردم در میدان ۲۴ اسفند سابق که حالا میدان انقلاب نام دارد، متذکر شد: در حال حاضر چه نشانه‌ای از نقطه عطف نیروی انقلاب در این میدان دیده می‌شود؟ نگاه انقلابی سال‌ها است که در حوزه فرهنگ وجود ندارد و شعارهای انقلابی در عمل مدیران تجلی پیدا نمی کنند که اگر تجلی پیدا می‌کردند حتما نشانه‌ای از انقلاب در طراحی میدان انقلاب دیده می‌شد.

این کاریکاتوریست انقلابی ضمن اظهار امیدواری از اینکه روزی برسد که اتفاق‌ها در حد شعار نباشند، تصریح کرد: در جشنواره فیلم فجر امسال جرأت نداشتیم فیلمی را که تعرضی به آمریکا داشته باشد نشان دهیم و در مقابل ۲ فیلم در جشنواره حضور داشتند که از آمریکا دفاع می‌کنند.



نیرومند در پایان سخنان خود به ارائه گزارشی آماری از آثار متقاضی حضور در ۳ بخش کاریکاتور، پوستر و عکس دومین جایزه بزرگ «مرگ بر آمریکا» و تعداد آثار راه یافته به مرحله نهایی این جایزه پرداخت.



رعایت نشدن فرهنگ انقلابی توسط مسئولان فرهنگی عادلانه نیست



سپس محسن پیرهادی مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران برای سخنرانی روی صحنه رفت و سخنان خود را با بیان تاریخچه‌ای از حضور آمریکا در ایران آغاز کرد. وی در این باره گفت: آمریکا برای اولین بار در سال ۱۲۸۹ و به بهانه خیرخواهی و ترمیم سیستم اداری در ایران حضور پیدا کرد و از کودتای ۲۸ مردادماه سال ۱۳۳۲ تا به امروز نیت خصمانه خود را رو کرده و نشان داده که از ابتدا به چه قصد و نیتی در ایران حضور پیدا کرده بود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت حمایت از فعالیت‌هایی چون جایزه بزرگ «مرگ بر آمریکا»، رعایت نشدن فرهنگ انقلابی را توسط کسانی که در حوزه فرهنگ مسئولیت دارند امری عادلانه و به جا ندانست.



کسانی که گفتند قیام سیدالشهدا الگوی ما نیست کار خوبی می‌کنند که سریعا عذرخواهی می‌کنند



در ادامه مراسم اختتامیه دومین جایزه بزرگ «مرگ بر آمریکا»، عزت‌الله ضرغامی رئیس سابق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حضور روی صحنه به سخنرانی پرداخت. وی سخنان خود را با این جمله که شعار مرگ بر آمریکا امروز شعاری ملی و جهانی است آغاز و تأکید کرد: شعار «مرگ بر آمریکا» امروز یک ذکر است. ویژگی‌های این شعار برگرفته از ویژگی‌های قیام امام حسین (ع) است که برای ما الگوست و اگر کسانی می‌گویند که قیام سیدالشهدا برای ما الگو نیست، کار خوبی می‌کنند که سریعا عذرخواهی می‌کنند. قیام امام حسین (ع) بزرگترین الگو برای همه تاریخ است.



وی شعار «مرگ بر آمریکا» را اوج عقلانیت و حاصل اوج گیری این شعار را پایمردی، مقاومت و ایثارگری و تحمل سختی‌ها و تحریم‌ها دانست. ضرغامی ادامه داد: شعار «مرگ بر آمریکا» چکیده و مانیفست تجربه بشری است. این شعار به عنوان زبان مشترک همه ملت‌های ضد استکباری است و نمی‌توان با کلمات این شعار بازی کرد.



رئیس سابق صدا و سیما با بیان اینکه با زبان هنر حقیقت‌ها جاودانه می‌شوند و رسوخ پیدا می‌کنند، یادآور شد: یک فیلم یا سریال خوب تأثیر بسزایی بر اذهان می‌گذارد. آمریکایی‌ها با تکیه بر سرنیزه خود که هالیوود و وسایل جدید فناوری در عرصه اطلاعات است تلاش کردند تا مانع گسترش پیام انقلاب به جهانیان شوند اما امروز از همان امکانات پیام دین و انقلاب به دنیا وارد می‌شود. آمریکا علیرغم تلاش گسترده در همه برنامه‌های راهبردی خود شکست خورده و امروز شعار «مرگ بر آمریکا» محقق شده است.



آمریکا خودزنی می‌کند



ضرغامی اقدامات امروزه آمریکا را به خودزنی آمریکایی‌ها توصیف کرد و شعار «مرگ بر آمریکا» را شعاری ملی دانست که امروزه در خیلی از کشورهای دنیا بر علیه آمریکا استفاده می‌شود.



وی با اشاره به اینکه خودزنی‌های آمریکا ختم به داعش شده است، افزود: آمریکا با آموزش این گروه‌های تروریستی قصد داشت اسلام انقلابی را از بین ببرد ولی موفق نشد. اقدام آمریکایی‌ها مانند کاری بود که فرانکشتاین که پرفسوری دیوانه بود، انجام داد. آمریکایی‌ها فرانکشتاینی خلق کردند و گمان‌شان این بود که با دادن پول به این مخلوق وحشتناک، اسلام انقلابی را حذف می‌کنند ولی عکس این قضیه رخ داد. سوژه اکثر فیلم‌های هالیوود در دهه‌های اخیر طوفان، سیل، زمین لرزه و فاجعه‌های دست جمعی است که در آمریکا رخ می‌دهند. این فیلم‌های سینمایی بیانگر حال و روز آمریکایی‌ها هستند.

این چهره فرهنگی و عضو شورای مصلحت نظام با بیان اینکه داعش در مقابل کشور مقتدر ایران شکست خورده است، یادآور شد: هدف این بود که با داعش مردم را بترسانند ولی مردم عراق با فتوای مراجع و کمک کشور مقتدر ایران داعش را شکست دادند. مضحک است که آمریکا به قصد از بین بردن داعش ۳۰ کشور جهان را دور هم جمع می‌کند. آمریکا همچنین از سلاح تحریم که سلاح کهنه‌ای است سعی کرد با سوء‌استفاده، برخی اختلافات بین مردم و مسئولان را بزرگتر کند که موفق نشد.



رهبر معظم انقلاب لبه تیز شمشیر تحریم آمریکایی را به سمت آمریکا برگرداندند



ضرغامی تصریح کرد: لبه زنگ زده شمشیر تحریم آمریکا به سمت ماست و مقام معظم رهبری با درایت‌شان لبه تیز این شمشیر را به سمت خود آمریکایی‌ها برگرداندند. به همین دلیل مظلومیت و حقانیت ما بیش از پیش آشکار می‌شود. امروز موضوع انرژی هسته‌ای تنها یک بهانه است و آمریکا شرف و اقتدار ما را هدف قرار داده است. امروز در عرصه دیپلماسی بین‌المللی وقتی گفتگو می‌کنیم، باید مراقب باشیم که چگونه گفتگو کنیم. وقتی قدم می‌زنیم باید مراقب باشیم که این قدم زدن به یک اباهه‌گری سیاسی توسط دیپلمات‌های ما تبدیل می‌شود.



رئیس سابق رسانه ملی با اشاره به چند گفتگوی خود با وزیر امور خارجه دولت یازدهم، توضیح داد: یک بار به وزیر خارجه گفتم که شاید برخی موارد را نبینند و اجازه بدهند که ما با بررسی لازم این موارد را توصیه کنیم که بعد از آن یک بار وزیر خارجه چنین توصیه‌ای را پذیرفت. یک توصیه دیگر به وزیر خارجه این بود که در تصاویری که از مذاکرات با ایران و نماینده آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای پخش می‌شد، نماینده آمریکا در وسط و وزیر خارجه ایران و نماینده آژانس هم در دو طرف او می‌نشستند که این تصویر آمریکا را به عنوان بزرگی نشان می‌داد که دو طرف را هدایت می‌کند.

​توصیه به وزیر خارجه در خصوص مذاکرات

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: تصویر پیام دارد و تأثیرگذاری اش صدها برابر کلام و متن است. قرارداد دو مرحله‌ای در دنیا تست شده و چیزی جز یک فریب نیست که آمریکا قصد داشت با این شکل قرارداد ما را فریب دهد که مقام معظم رهبری این فریبکاری آمریکا را فاش کردند. شعار «مرگ بر آمریکا» شعار یک ملت است و همه در این شعار اتفاق نظر دارند و با این شعار از مذاکره‌کنندگان حمایت می‌کنند زیرا آمریکایی‌ها در اوج مذاکرات انواع حرف‌های تحقیرآمیز را به ما می‌گویند. آنچه که مهم است شعار «مرگ بر آمریکا» است که از روز اول انقلاب اسلامی مدام تعمیق شده است. مردم درست فهمیدند که همه گرفتاری‌های ما از آمریکا است.



در بخش دیگری از مراسم اختتامیه دومین جایزه بزرگ «مرگ بر آمریکا» با حضور حامد زمانی و علی‌اکبر قلیچ خوانندگان جوان انقلابی، قطعه موسیقایی «مرگ مساوی آمریکا» رونمایی و اجرا شد. زمانی با اشاره به استقبال از اولین قطعه «مرگ بر آمریکا» که پیش از این ساخته و اجرا شده بود، تبدیل کردن شعار «مرگ بر آمریکا» را به موسیقی کاری سخت و دشوار دانست.



وی یادآور شد: ما خیلی کارها ساختیم ولی شنیده نشد اما اگر رسانه‌ها به آن‌ها بپردازند مورد استقبال قرار خواهند گرفت. هنرمندان جوان زیادی هستند که قصدشان کمک به این جریان انقلابی است و وقتی رسانه‌ها به آن‌ها بپردازد و مردم با آن‌ها آشنا شوند، آثار این جوانان با روح مردم انس می‌گیرند چون این مفاهیم با فطزت ما عجین است.



زمانی از آغاز پخش اینترنتی قطعه «مرگ مساوی آمریکا» از روز ۱۰ اسفندماه خبر داد و سپس به همراه علی‌اکبر قلیچ و با همراهی حاضران، قطعه موسیقایی «مرگ بر آمریکا ۱» را هم بدون استفاده از موسیقی، اجرا کرد.



بخش پایانی این مراسم نیز به معرفی برگزیدگان ۳ بخش دومین جایزه بزرگ «مرگ بر آمریکا» اختصاص داشت.



در بخش کاریکاتور جایزه بزرگ «مرگ بر آمریکا» رتبه‌های اول تا سوم به ترتیب از آن علیرضا پاکدل از مشهد، آرش فروغی‌فر از خرم‌آباد و مولیان پناپای از رومانی شد. در این بخش از شاهین کلانتری از تهران، علیرضا ذاکری از تهران، محمد نظری از همدان، محمدحسین عسگری از فارس، محمدعلی خلجی از تهران، سیلوانو ملو از برزیل، منصور مقدم کوهی از خرمدره، کارلوس دیوید فیوئنتس از کوبا و گالین برانبایوف از قزاقستان قدردانی شد.



در بخش پوستر نیز سیدهادی قادری از قم، یونس رجبی از تهران و فرشاد عیسی‌پور از کرمانشاه رتبه‌های اول تا سوم را از آن خود کردند. در این بخش نیز از میاد هاشمی از تهران، سعید کیااحمدی از کردکوی، دالادان نیکولیک از صربستان، محمد آزادی از تهران، مجید قدیانی از تهران، مرتضی رحمتی از تهران و سروش کریمی از تهران قدردانی شد.



در بخش عکس دومین جایزه بزرگ «مرگ بر آمریکا» هم رتبه‌های اول تا سوم به حسن غایی از تهران، آیدین تبریزی دخت‌فرد از تبریز و جمشید فرج‌وند فردا از کردستان تعلق گرفت.