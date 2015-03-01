به گزارش خبرنگار مهر، صدا و سیما بزرگترین و قوی‌ترین رسانه در هر استان است و این ابزار مهم می تواند نقش های مختلف داشته باشد.

معرفی پتانسیل‌های شهرستان‌ها، پوشش اخبار، تهیه گزارش‌ها درباره مسائل اجتماعی و مشکلات مردم، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توجه به آیین و رسوم سنتی مردم و پوشش آنها، بخشی از رسالت‌های صدا و سیمای مراکز استان‌ها است.

شهرستان جم از دورترین شهرستان‌ها از مرکز استان بوشهر است و مردم این شهرستان مهم استان بوشهر، از کم‌توجهی صدا و سیمای استان بوشهر به این شهرستان گلایه‌مند هستند.

گرچه قبلا نیز در گزارش رسانه‌های مجازی نیز به آن پرداخته شده است اما شهرستان جم همچنان از قافله برنامه‌های شبکه استانی بوشهر جامانده است و در پوشش برنامه‌های شبکه استانی بوشهر، باید همه شهرستان های استان بوشهر، عادلانه توجه شود.

ایجاد دفتر صدا و سیما در شهرستان جم و توجه به ظرفیت های این شهرستان، علاوه بر اینکه باعث افزایش چشمگیر مخاطبان شبکه استانی بوشهر خواهد شد، عدالت را نیز در پخش برنامه های استانی ایجاد می‌کند و مردم شهرستان جم نیز می‌توانند از این ابزار همگانی برای انعکاس مسائل و ظرفیت های شهرستان، اخبار و مشکلات خود استفاده کنند.

شهرستان جم ظرفیت بزرگی برای صدا و سیمای استان است

رئیس شورای اسلامی شهرستان جم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صدا و سیما به عنوان رسانه ملی، باید در خدمت مردم باشد و قطعا نگاه عادلانه به همه نقاط استان، باعث افزایش مخاطبان و اثرگذاری بیشتر آن نیز می شود.

علی پریشان تصریح کرد: ماه‌های صفر و محرم که در شهرستان جم برنامه‌های بسیاری با موضوع عاشورا، کربلا و امامان معصوم (ع) برگزار می‌شود، صدا و سیما در شهرستان حضور دارد ولی در دیگر ماه های سال، علیرغم ظرفیت‌های بسیار، صدا و سیما حضوری خوبی ندارد که باید بررسی شود دلیل آن چیست؟

پریشان عنوان کرد: ما معتقدیم که صدا و سیما به عنوان برترین رسانه استان می‌تواند در بحث فرهنگی، اجتماعی، محرومیت‌ها و مشکلات شهرستان، ما را یاری کند و این حق مردم ماست.

رئیس شورای اسلامی شهرستان جم تصریح کرد: جاذبه‌های گردشگری و طبیعی و تاریخی، جوانان توانمند و کارشناسان خبره شهرستان جم می‌توانند در صدا و سیمای استان مورد استفاده قرار بگیرند باید صدا و سیما به آنان توجه کند و در برنامه‌های خود ظرفیت‌های فراوان شهرستان جم توجه ویژه داشته باشد.

علی پریشان خاطرنشان کرد: شوراها و مسئولان شهرستان آماده همکاری با صدا و سیما هستند و امیدواریم صدا و سیمای استان بوشهر در برنامه‌های خود، به شهرستان جم توجه کند.

پریشان در پایان گفت: حضور ظرفیت‌های شهرستان جم در برنامه‌های صدا و سیما، علاوه بر غنای این رسانه، باعث افزایش بینندگان و تاثیرگذاری آن می‌شود انتظار می‌رود تا ساز و کار این موضوع از طرف متولیان امر مورد توجه قرار گیرد.

گله‌مندی مردم شهرستان جم از صدا و سیمای استان

رئیس شورای اسلامی شهر جم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه در طول سال معمولا بخش بسیار کمی از برنامه‌ها از شهرستان جم در صدا و سیمای استان پخش می‌شود؛ لذا این گلایه از صدا و سیما وجود دارد.

معین راستین بیان داشت: با وجود مشکلات متعدد مردم این شهرستان، متاسفانه صدا و سیمای استان به ندرت اقدام به پخش آنها می کند.

وی اظهار داشت: شهرستان جم در زمینه‌های مختلف حرف‌های زیادی برای گفتن دارد که هر یک از آن می‌توان از طریق صدا و سیما به روی آنتن برود.

راستین با اشاره به این موضوع که صدا و سیمای بوشهر طی یک سال گذشته فقط چند بار برای تهیه برنامه در جم حضور یافته است، اضافه کرد: صدا و سیمای استانی به جای اینکه به عنوان وظیفه در شهرستان جم به مانند دیگر شهرستان‌های شمالی استان حضور یابد و ماهانه چند بار از این منطقه برنامه تهیه کنند، از ما توقع پهن کردن فرش قرمز در زیر پاهایشان را دارند و متاسفانه تهیه برنامه و گزارش از شهرستان جم را یک وظیفه نمی‌داند.

رئیس شورای اسلامی شهر جم با بیان اینکه در شهرستان جم از صدا و سیمای استان رضایت وجود ندارد، خاطرنشان کرد: فاصله زمانی جم تا مرکز استان نباید باعث دوری این شهرستان از صدا و سیما شود لذا صدا و سیما در این زمینه باید بین همه شهرستان ها مساوی عمل کند.

شهرستان های جنوبی استان به پوشش دیجیتال دسترسی دارند

نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صدا و سیما از نهادهای مردمی است که باید در خدمت مردم باشد.

حجت الاسلام موسی احمدی تصریح کرد: در مدت نمایندگی ام تلاش کردم پیگیری هایی در زمینه پوشش کامل شبکه دیجیتال در تمام شهرها و روستاهای حوزه انتخابیه ام داشته باشم که بحمدالله با تلاش هایی که داشتیم سال 92، حوزه انتخابیه به شبکه دیجیتال دسترسی پیدا کرد.

احمدی افزود: اخیرا نیز با قائم مقام سازمان صدا وسیما نشستی داشتم و خواستار آن شدم که صدا و سیما استان بوشهر به فرستنده ماهواره ای مجهز شود.

دفتر صدا و سیما در جنوب استان بوشهر ایجاد شود

وی بیان داشت: گلایه هایی در زمینه استفاده کم از ظرفیت های شهرستان های دیر، کنگان، جم و عسلویه در برنامه های صدا و سیمای استانی شنیدم حتی اخیرا سایت های خبری نیز به آن پرداختند.

این عضو فراکسیون روحانیون مجلس تصریح کرد: نگاه عادلانه به کل شهرستان های استان باعث افزایش کیفیت برنامه های شبکه استانی و تاثیرگذاری بیشتر آن خواهد شد پس اگر صدا و سیما در شهرستان های جنوب استان، حضور فعالتری داشته باشد اولین برنده، خود آنان خواهند بود.

حجت الاسلام احمدی خاطرنشان کرد: ایجاد دفتر دائم صدا و سیما در یکی از شهرستان های جنوب استان بوشهر می تواند در این زمینه کمک های بسیاری خوب به صدا و سیمای استان داشته باشد.

گزارش: ابراهیم قیصری