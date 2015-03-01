وزنه برداران همدانی به مسابقات کشوری اعزام می شوند

منوچهر رضاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به میزبانی مطلوب همدان در مسابقات نهایی لیگ برتر اظهار داشت: در حد توان برای میزبانی خوب از این مسابقات تلاش شد و رئیس فدراسیون و عوامل فدراسیون از نحوه میزبانی همدان رضایت داشتند.

وی با بیان اینکه امیدواریم این میزبانی فتح بابی باشد تا سال آینده میزبانی های بیشتری در همدان داشته باشیم، گفت: برگزاری میزبانی ها موجب رشد این ورزش خواهد شد.

رئیس هیئت وزنه برداری استان همدان با اشاره به وضعیت وزنه برداری همدان بیان کرد: وزنه برداری همدان در مسیر خوبی قرار داشته و در کشور حرف برای گفتن دارد و در حال حاضر در بین استان های کشور در رتبه هفتم قرار داریم.

رضاخانی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۸۰ ورزشکار بیمه ورزشی شده در هیئت فعال هستند و پنج شهرستان ملایر، اسدآباد، نهاوند، تویسرکان و کبودرآهنگ از هیئت های شهرستانی فعال استان همدان محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه استعدادیابی در ورزش امری مهم است، گفت: در چند سال گذشته تمام سعی مجموعه هیئت وزنه برداری استان همدان تلاش برای فعال کردن استعدادیابی در این رشته بوده است.

رئیس هیئت وزنه برداری استان همدان عنوان کرد: در حال حاضر ۷۶ نفر در رده سنی نونهالان در مراکز استعدادیابی حضور دارند و ۳۶ نفر نونهال نیز هر سه ماه یک بار رکوردگیری شده و تکنیک های آنها اصلاح می شود.

رضاخانی با اشاره به مربیان وزنه برداری همدان بیان کرد: رشته وزنه برداری در استان همدان زیرنظر بهترین مربیان تحصیل کرده و اصولی آموزش داده می شود.

وی یادآور شد: همچنین سعی شده در بخش نونهالان و نوجوانان از مربیان توانمندی استفاده شود و از این نظر مشکلی وجود ندارد.

رئیس وزنه برداری استان همدان با بیان اینکه همدان جزو شش استان برتر در امر استعدادیابی پرورش نونهالان و نوجوانان است، گفت: اگر کوچکترین سهل انگاری امروز در بحث استعدادیابی در هر ورزشی صورت گیرد به طور قطع در آینده ضربه خواهیم خورد که با این تفکر ورزش وزنه برداری در استان همدان یکی از اولویت های خود را پرورش نونهالان و نوجوانان قرار داده است.

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