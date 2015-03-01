نحوه برگزاری مرحله نهایی لیگ هندبال کشور عادلانه نیست

مجید مشایخی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به حضور تیم هندبال پاس همدان در مرحله نهایی لیگ هندبال اظهار داشت: خوشبختانه در مرحله نیمه نهایی لیگ هندبال که در همدان برگزار شد، تیم هندبال پاس همدان با کسب نتایج قابل قبول به عنوان تیم اول به مرحله نهایی لیگ هندبال صعود کرد.

وی افزود: تیم های کاشان و فیروزآباد فارس نیز از دیگر گروه ها به همراه تیم هندبال پاس همدان و پدافند تهران به مرحله نهایی صعود کردند.

رئیس هیئت هندبال استان همدان با بیان اینکه باید در مرحله نهایی لیگ دسته یک هندبال کشور پاس همدان به مصاف رفاهی کاشان برود، گفت: این دیدار سه شنبه ۱۲ اسفند در همدان برگزار می شود که تمامی تیم های حاضر در این گروه نسبت به نحوه برگزاری مسابقات به فدراسیون اعتراض کرده اند.

مشایخی پور با بیان اینکه به فدراسیون پیشنهاد شده بود که این مسابقات به صورت متمرکز مانند مرحله قبل در یک استان برگزار شود، عنوان کرد: فدراسیون با ترتیب جلسه ای درباره این موضوع تصمینم گیری خواهد کرد.

مربی تیم هندبال پاس همدان با اشاره به نحوه صعود از مرحله نهایی گفت: چهار تیمی که به دور نهایی صعود کرده اند به طور دوره ای با یکدیگر مسابقه خواهند داد و در نهایت دو تیم از این چهار تیم به لیگ برتر هندبال کشور صعود خواهد کرد.

وی یادآور شد: احتمال اینکه تیم سوم نیز به لیگ برتر صعود کند وجوددارد که این موضوع بنا به تصمیم ریاست فدارسیون هندبال کشور گرفته خواهد شد.

رئیس هیئت هندبال استان همدان با اشاره به لزوم حمایت مسئولان از تیم هندبال پاس همدان بیان کرد: صعود تیم هندبال پاس همدان به لیگ برتر افتخار بزرگی برای ورزش استان است که امیدوار هستیم مسئولین استانی ما را حمایت کنند.

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