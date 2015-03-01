۲۲ نفر در کلاس مربیگری شطرنج در همدان شرکت کردند

احمد علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری کلاس مربیگری شطرنج در همدان اظهار داشت: دوره آموزش کلاس مربیگری درجه ۳ شطرنج با شرکت ۲۲ نفر در خانه شطرنج همدان در حال برگزاری است.

وی افزود: ایرج صبا مدرس رسمی فدراسیون آموزش این دوره را بر عهده دارد و این دوره چهار روز به طول خواهد انجامید و در پایان در صورت قبولی در آزمون به نفرات گواهینامه پایان دوره اهدا خواهد شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با بیان اینکه شطرنج همدان کمبود مربی دارد، گفت: تابستان امسال و زمانی که ۲۵۰ نفر متقاضی برای شرکت در شطرنج ثبت نام کردند کمبود مربی در این رشته بیشتر مشهود و به همین دلیل مجوز برگزاری کلاس مربیگری از فدراسیون شطرنج کشور گرفته شد.

بابایی عنوان کرد: برای برگزاری این دوره اهداف بلند مدتی پیگیری می شود تا در راستای تربیت مربی در سال های آینده مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه در استان همدان نزدیک به ۲۰۰ شطرنج باز سازمان یافته که به طور مستمر با هیئت در ارتباط باشند در حال فعالیت هستند، بیان کرد: به طور فصلی و غیر سازمان یافته نیز چندین برابر این تعداد به طور آماتور در این رشته فعالیت دارند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: این ظرفیت و پتانسیل در شهر همدان وجود دارد که در جای جای این شهر خانه شطرنج داشته باشیم.

بابایی با درخواست از خانواده ها بیان کرد: به پدر و مادرها توصیه می کنیم حتما یک شطرنج در خانه داشته باشند و کودکان خود را با آن آشنا کنند چراکه این وسیله نه هزینه زیادی بر دوش خانواده ها می گذارد و نه مکان زیادی را در منزل اشغال می کند.

وی با بیان اینکه از سن ۵ سالگی باید کودکان را با این ورزش آشنا کرد، یادآور شد: این کار خانواده می تواند بهترین کمک برای ما باشند تا استعدادیابی در منازل آغاز شود.

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